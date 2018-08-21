Американская студентка, пропавшая месяц назад в Айове, обнаружена мертвой. За поисками следила вся Америка

Правообладатель иллюстрации University of Iowa

Молли Тиббетс, 20-летняя студентка университета Айовы, пропавшая во время пробежки 18 июля, обнаружена мертвой. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США, которые, однако, не называют точное место обнаружения тела или обстоятельства ее гибели.

Отец Молли Роб Тиббетс также подтвердил телеканалу Fox News, что обнаружено тело его дочери. Это положило конец активной поисковой операции, которая продолжалась в штате более месяца и привлекла внимание всей Америки.

На ее теле не были обнаружены две вещи, которые Молли практически всегда имела при себе - фитнес-браслет Fitbit и мобильный телефон.

Тиббетс была объявлена пропавшей в середине июля после того, как перестала отвечать на электронные сообщения своего друга Долтона Джека и не вышла на работу. В последний раз ее видели на пробежке в городке Бруклин, штата Айова, около 7:30 вечера 18 июля.

Семья Молли после исчезновения девушки обратилась с публичным призывом к ее возможным похитителям, умоляя вернуть дочь. Ее родные до самого конца верили, что она найдется живой и невредимой. Отец Молли, специально приехавший из Сан-Франциско, где они живет, чтобы принять участие в поисках дочери, уже вернулся домой.

"Все дело в том, что кто-то что-то точно знает", - сказал ранее Роб в интервью Fox News, добавив, что Бруклин - слишком маленький городок, где "ничего невозможно сделать так, чтобы хоть кто-то этого не заметил".

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Полиция тщательно осмотрела все кукурузные поля в округе и другие объекты

За последний месяц следователи отработали сотни версий, опросили десятки людей и тщательно осмотрели местную ферму по разведению кабанчиков, кукурузные поля и другие объекты в поисках хоть каких-то улик, которые могли бы указать на пропавшую студентку.

В Бруклине не запирали двери

На прошлой неделе полиция заявила, что сосредоточила поиски в пяти районах в самом Бруклине и вокруг него, в том числе на автомойке, которая находится всего в одном квартале от главной торговой улицы города, и стоянке грузовиков на шоссе Интерстейт-80, которое проходит через весь штат Айова.

Весь городок Бруклин, население которого не превышает полторы тысячи человек, был глубоко потрясен исчезновением Молли. По словам Блейка Джека, брата ее бойфренда, в доме, где они жили на тот момент, ничего не было тронуто.

Долтон Джек, с которым Молли дружила два года, рассказывает, что двери в доме часто остались незапертыми. "Это же Бруклин, здесь дверей не закрывали, - сказал Джек в интервью Fox News. - Но теперь мы их запираем, каждую ночь."

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Молли и Долтон

Роб Тиббетс, отец Молли, до конца не терял надежды, убеждая себя и других в том, что она, должно быть, находится с кем-то, кого она знает, и вернется домой. Он продолжал участвовать в поисковых работах и раздавать прохожим листовки с фотографиями Молли и телефонами, по которым следует звонить, если она найдется.

Правообладатель иллюстрации Police handout

За информацию, которая помогла бы найти студентку, было объявлено вознаграждение в 400 тыс. долларов. Теперь эту сумму обещают за информацию, которая приведет к задержанию возможного преступника.