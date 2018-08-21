"Мы не можем полагаться на Вашинтон, как раньше". Новый глава МИД Германии предлагает пересмотреть отношения с США

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хайко Маас считает, что пришло время пересмотреть партнерство между США и Европой. Это партнерство должно стать сбалансированным

Белый дом под руководством Дональда Трампа сильно поменял отношения США и Европы: взять, к примеру, тарифы на сталь и алюминий, ударившие в том числе и по европейским компаниям. В ответ на перемены новый министр иностранных дел Хайко Маас опубликовал свое видение отношений с США.

Статья Мааса опубликована на страницах ведущей немецкой деловой газеты Handelsblatt.

"Партнерство с Соединенными Штатами привело Германию к уникальной фазе мира и безопасности после окончания Второй мировой войны, - признает немецкий политик. - Но если все время оглядываться назад, никогда не попадешь в будущее. Поэтому настало время переоценить наше партнерство, но не отказаться от него, а обновить и сохранить".

В качестве плана Маас предлагает идею сбалансированного партнерства, в котором Европа берет на себя часть ответственности за внешнеполитические решения, и если США в какой-то момент решают уменьшить свое участие и политический вес, их место немедленно занимает Европа.

В одиночку Германия потерпит неудачу, признает глава немецкого МИДа, поэтому главная цель внешней политики страны - построить суверенную, сильную Европу. Только в тесном сотрудничестве с Францией и другими странами ЕС можно добиться сбалансированных отношений с США, считает он.

Европейский Союз должен стать основой международного порядка, партнером для всех, кто привержен этому порядку. В этом и состоит предназначение ЕС, этот принцип заложен в ДНК союза, пишет политик.

При этом, подчеркивает Маас, нигде трансатлантическая связь не проявляется важнее, чем в вопросах безопасности. Будь то партнерство в рамках НАТО или борьба с международным терроризмом, Европе нужны Соединенные Штаты, утверждает он.

В интересах Европы укрепить европейский фундамент Североатлантического альянса, подчеркивает Маас. Не потому, что Дональд Трамп все время требует увеличить бюджетные отчисления на оборону, а в связи с тем, что Германия и партнеры не могут полагаться на Вашингтон так сильно, как раньше.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Маас говорит, что без НАТО Европе не обойтись, и в финансовых требованиях Трампа есть свой резон

Независимость от США

"Мы ясно сказали американцам, что мы считаем, что поэтапное прекращение ядерной сделки с Ираном является ошибкой. Между тем, первые санкции США снова вступили в силу", - пишет немецкий министр.

В этой ситуации стратегически важно, что Германия четко говорит Вашингтону: мы хотим работать вместе, но мы не позволим действовать через наши головы и в обход нас, подчеркивает он.

Поэтому, говорит политик, важно укреплять европейскую автономию, создавая каналы оплаты, независимые от США, создавая Европейский валютный фонд и независимую систему банковских расчетов Swift, базирующуюся в Брюсселе.

По словам германского министра, необходимо создать коалицию для смягчения "самого разрушительного мышления", которое демонстрирует Белый дом.

"Эта коалиция не направлена против кого-то, она за многосторонний порядок, и дверь ее широко открыта, в том числе и для США. Цель состоит в том, чтобы совместно работать над решением проблем, которые ни один из нас поодиночке не может решить - от изменения климата до создания справедливого торгового порядка", - пишет Маас.

Такой альянс не сможет решить все проблемы мира, признается Маас, но побороться за такой порядок стоило бы.

Ухудшение отношений

Отношения США и Германии начали ухудшаться после вступления Дональда Трампа в должность американского президента. Трамп неоднократно публично критиковал решения немецких властей и канцлера Германии Ангелы Меркель о принятии около миллиона беженцев, а Меркель считала несправедливым один из первых указов Трампа о запрете на въезд в США граждан из нескольких мусульманских стран.

В июне 2018 года Трамп утверждал, что Германия находится в "заложниках" у России в связи с тем, что немецкие власти вкладываются в энергетические проекты России. Меркель категорически не согласилась с его словами и напомнила, что Германия - второй крупнейший поставщик военнослужащих в НАТО.