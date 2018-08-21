Как санкции повлияли на российских олигархов? Отвечает минфин США

Министерство финансов США сообщило, как, по его мнению, американские санкции повлияли на российских олигархов. Доклад с выводами ведомства опубликован на его сайте.

В открытой части документа описано, каких результатов достигли США благодаря санкциям в целом, включая потери российских олигархов и экономики. Свою программу санкций минфин США называет одной из самых "активных и влиятельных".

Доклад опубликован в рамках закона о санкциях, который президент Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. Сейчас минфин описал, как именно эти санкции действуют и к чему привели. При этом ведомство отмечает, что составило документ на основании открытых данных.

Согласно докладу, всего с 2017 года администрация США наложила санкции на 215 организаций и физических лиц, связанных с Россией. В результате были заблокированы российские активы на 100 млн долларов.

Эти данные содержатся в открытой части доклада. Есть и засекреченная часть, в ней приводится исследование "российских политиков и олигархов, оценивается их близость к режиму", а также их коррупционная деятельность, говорится в сообщении минфина.

Русская служба Би-би-си изучила материалы и описывает основные тезисы минфина США.

Потери российских бизнесменов

Самые болезненные санкции США ввели 6 апреля этого года - против ряда российских бизнесменов и связанных с ним компаний. В их числе оказались Виктор Вексельберг (девятое место в российском списке Forbes) и Олег Дерипаска (19-е место в российском списке Forbes).

Олег Дерипаска был включен в американский санкционный список вместе с En+ Group, агрохолдингом "Кубань", компанией "Базовый элемент", офшорной структурой B-Finance, через которую Дерипаска владеет частью акций в En+, "Группой ГАЗ", "Евросибэнерго", "Русскими машинами" и РУСАЛом.

Вместе с Вексельбергом под санкции попала компания "Ренова".

По оценкам американского минфина, состояние Вексельберга в результате санкций сократилось на 3 млрд долларов - с 16,4 млрд долларов до 13,5 млрд доларов (на 26 июля). Кроме того, минфин отчитался, что компания "Ренова" Вексельберга была вынуждена продать свои доли в компаниях в Швейцарии и Италии, а также ограничить сотрудничество с американской инвестиционной компанией Columbus Nova.

Кроме того, минфин США сообщил, что в кипрских банках были заморожены счета Вексельберга и Дерипаски. У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры "Реновы" владеет почти 10% банка Bank of Cyprus, напоминает РБК.

"У Вексельберга не было и нет счетов на Кипре. Что касается аффилированных с "Реновой" структур, то у них если и были денежные средства на счетах в кипрских банках - то очень незначительные", - сказал официальный представитель Вексельберга Андрей Шторх на вопросы Би-би-си о потерях бизнесмена в результате санкций.

Дерипаска потерял половину своего состояния, говорится в докладе минфина. Российский Forbes 19 апреля оценивал его состояние в 6,7 млрд долларов. 21 августа по данным Forbes, который считает состояния богатейших людей планеты в режиме реального времени, состояние Дерипаски составляло 3,3 млрд долларов.

Би-би-си направила официальный запрос в "Русал", но ответа пока не получила.

Кроме того, упоминает минфин США, санкции были введены также против члена совета директоров и акционера "Сибура" Кирилла Шамалова, которого американские власти называют "бывшим зятем Путина". Также в материалах минфина США упоминаются главы госкомпаний и госбанков и чиновники. Про их потери в открытой части доклада ничего не сказано.

Сокращение инвестиций

По мнению минфина США, из-за санкций со стороны Запада в России резко сократились инвестиции, в том числе в производство нефти и газа. С 2013 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию снизился на 5%, а инвестиции со стороны США упали на 80%, говорится в отчете.

"Активная и влиятельная программа"

Минфин США называет свою российскую программу санкций одной из самых "активных и влиятельных".

В отчете минфина США рассказывается, как его специалисты пытаются наладить взаимодействие с другими странами по пресечению незаконных финансовых потоков из России. Например, специалисты американского минфина взаимодействуют с руководством и чиновниками других стран.

В частности, они путешествуют по странам ЕС, которые также ввели санкции в отношении России.

Кроме того, минфин США проводит круглые столы с банками в странах, которые, как сказано в материалах минфина США, могут "с большой вероятностью заниматься отмыванием денег". В качестве примера указываются Кипр и Латвия.

Администрация США пытается и дальше убедить страны Европы развивать механизмы, необходимые для того сбора, анализа и обработки информации о незаконной финансовой активности России, говорится в докладе.