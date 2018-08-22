Полковник Захарченко попытался вернуть миллиарды через суд. Своими он считает лишь 100 тысяч

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Бывший врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, попытался оспорить конфискацию у него 8,5 млрд рублей и квартир в Москве.

Деньги и недвижимость у полковника изъяли как имущество, происхождение которого Захарченко объяснить не смог. Его адвокат в среду заявил в суде, что своими его клиент считает только 98,5 тысяч рублей, а все остальные деньги принадлежали не ему. Самого Захарченко в суде не было.

Иск рассматривала в Никулинском суде Москвы судья Елена Кузнецова - она же в свое время постановила конфисковать деньги Захарченко по просьбе генпрокуратуры.

Адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы Захарченко, заявил судье отвод, ссылаясь на статью, опубликованную в конце июля на сайте "МБХ Медиа".

По его словам, в статье говорилось, что представитель прокуратуры Сергей Бочкарев якобы участвовал в подготовке решения по иску и редактировал его, что нарушает закон о невмешательстве в деятельность судей. Горбатенко отметил, что попросит коллегию судей и следователей проверить эту информацию.

Однако судья ходатайство адвоката удовлетворить отказалась и продолжила рассматривать иск. Решение по нему она огласит в четверг.

Больше не вещдок

В заявлении Захарченко в суд, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости, говорится, что изъятые в ходе обыска деньги на момент рассмотрения иска генпрокуратуры России уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство, обосновывая требования об их конфискации.

Защита полковника попросила вынести определение о пересмотре принятых по делу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Это подтверждается и постановлением следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В нем, в частности, говорится: "Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500 г золото 999,9" и наличных денежных средств".

Представитель ФСПП и представитель казначейства в суде заявили, что деньги изъяты как незаконно заработанные и необязательно они должны относиться к возбужденному уголовному делу.

Не рядовой случай

1 декабря 2107 года Никулинский суд Москвы по иску прокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 млрд рублей. В конце марта Мосгорсуд это решение утвердил, и оно вступило в законную силу.

В середине июля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что деньги поступили в доход федерального бюджета.

В пресс-службе федерального казначейства Би-би-си также сообщили, что "изъятые денежные средства в сумме 9 163 035 016 рублей 25 копеек перечислены в доход федерального бюджета с отражением на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом управлению Федерального казначейства по Москве".

"Случай перечисления указанной суммы в доход федерального бюджета, администрируемого органами федерального казначейства, нельзя назвать рядовым", - отметили в ведомстве.

На что эти деньги потратят, неизвестно.

Media playback is unsupported on your device Деньги Захарченко изъяли в бюджет. Что можно сделать на эту сумму?

По общему правилу, установленному бюджетным кодексом России, исполнение бюджетов осуществляется на основе принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, заявили Би-би-си в пресс-службе казначейства.

"В соответствии с указанным принципом расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета", - сообщили в ведомстве.

При этом на прошлой неделе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил перечислить эти 9 млрд рублей в Пенсионный фонд России в рамках пенсионной реформы.

"Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, - сказал он. - Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд".

Что за деньги

Замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению в коррупции. Наибольший интерес в этом деле вызвали не обвинения в коррупции, а результаты обыска в квартирах семьи полковника. Следователи нашли там склады с почти 9 млрд рублей в разной валюте.

Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.

Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников, в свою очередь, заявляла, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.

Согласно статье 17 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам", имущество чиновника или госслужащего, а также членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена, может быть принудительно изъято в доход государства.

В мае этого года выяснилось, что из изъятых у полковника денег пропали 3 млн евро. Пропажу обнаружили сотрудники Сбербанка.

Как рассказали в пресс-службе организации, в конце апреля компания "Росинкасс" доставила в банк для пересчета деньги, конфискованные у полковника, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу при пересчете и обратились к правоохранителям, сообщал РБК.