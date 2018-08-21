Присяжные признали вину политтехнолога Пола Манафорта

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Присяжные в суде Вашингтона признали политтехнолога, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.

Манафорт признан виновным в пяти эпизодах уклонения от уплаты от налогов, еще два обвинения касаются банковских махинаций. Последнее обвинение, по которому присяжные сошлись во мнении о вине Манафорта, касается нераскрытия сведений о зарубежном счете.

Манафорт - наиболее высокопоставленный член предвыборной команды Трампа, которому предъявляли обвинение в рамках расследования связей миллиардера и его окружения с Россией на выборах в 2016 году. Тем не менее, в нарушениях непосредственно в связи с выборами Манафорту, который руководил штабом Трампа с июня по август 2016 года, предъявлено не было: обвинение касалось его работе в качестве политтехнолога на Украине.

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