Режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Бонде

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Режиссер Дэнни Бойл не будет принимать участие в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде из-за "творческих разногласий" с продюсерами картины.

Бойл должен был приступить к работе над 25-м фильмом франшизы о знаменитом суперагенте на студии Pinewood под Лондоном в начале декабря.

Однако во вторник в официальном "Твиттере" бондианы появилось сообщение продюсеров Майкла Уилсона и Барбары Брокколи, а также исполнителя главной роли Дэниела Крэйга о том, что Бойл фильм снимать не будет.

Новый фильм, который пока не имеет даже рабочего названия, по плану должен был выйти в прокат 25 октября 2019 года. Если это произойдет, то Крэйг отметится уже в пятом фильме франшизы: ранее он сыграл агента 007 в фильмах "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "Координаты "Скайфолл" и "Спектр".

Пропустить Twitter пост , автор: @007 Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 августа 2018 г.

Лауреат премии "Оскар" Бойл должен был воссоединиться на съемочной площадке с Крэйгом, вместе с которым они работали над коротким рекламным фильмом с участием Бонда и королевы Елизаветы II, снятом специально к летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барбара Брокколи и Майкл Уилсон вместе работали над предыдущими фильмами о Бонде

Для Бойла этот фильм о Бонде обещал стать первым, а вот для Крэйга, возможно, последним: актер сам намекал на это.

К тому же британский актер Идрис Эльба недавно прокомментировал слухи о том, что он может исполнить роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Эльба опубликовал в "Твиттере" загадочный пост: "Меня зовут Эльба. Идрис Эльба", тем самым как бы намекая на свое вероятное участие в культовой франшизе.

Однако позже актер опубликовал еще один твит, в котором посоветовал ничему не верить.

Ранее британские СМИ сообщили, что продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что пришло время для нового "темнокожего Джеймса Бонда".

Когда Бойла после череды слухов наконец назначили режиссером, Уилсон и Брокколи, представляющие компанию EON Productions, заявили, что "счастливы заполучить в свою команду невероятно талантливого режиссера".

Бойл должен был работать с тандеме с автором сценария картины "На игле" Джоном Ходжем, которому было поручено написать сценарий к новому фильму о Бонде.

О том, кто заменит Бойла, не сообщается.

Правообладатель иллюстрации MGM/Columbia/Eon Image caption Дэниел Крэйг в фильме 2015 года "Спектр"

АНАЛИЗ

Лизо Мзимба, Би-би-си

Съемки 25-го фильма бондианы должны были начаться 3 декабря. С точки зрения кинопроизводства это очень близкий срок, особенно если учесть, что у фильма теперь нет режиссера.

Правда, остается звезда. Имя Дэниела Крэйга среди подписавших сообщение об уходе Дэнни Бойла - это ясный сигнал, что сам Крэйг никуда не денется. При этом непонятно, что же будет с таким немаловажным элементом картины, как сценарий.

Первоначально он и был написан Нилом Первисом и Робертом Уэйдом, которые в прошлом немало потрудились над Бондом. Однако приход Бойла означал, что теперь сценарием будет заниматься его друг Джон Ходж.

Если фильм будет сниматься по сценарию Ходжа, то предварительная работа последних месяцев не пропадет впустую.

Но если сейчас спешно готовится новый сценарий, это может потенциально потянуть за собой отнимающий массу времени пересмотр всего - от актеров до натуры, что передвинет начало съемок и, соответственно, дату выхода фильма в прокат.

В том, что касается режиссера, продюсеры намерены уже в ближайшее время объявить замену. Но ведь при этом важно найти правильного человека.

Считается также, что до того, как пригласить Бойла, рассматривались кандидатуры Яна Деманжа и Дэни Вильнева. Многие фанаты были бы рады и возвращению Сэма Мендеса, режиссера двух предыдущих картин.

Подходящим выбором был бы и Кристофер Нолан, возродивший Бэтмена благодаря своей трилогии "Темный рыцарь", и Кристофер Маккуорри, порадовавший и фанатов, и критиков последней серией "Миссия невыполнима".

Но самое главное заключается в том, что видение нового директора должно совпадать с видением продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, которые держат одну из самым популярных в мире франшиз под жестким контролем.

Творческие разногласия уже не впервые становятся причиной ухода режиссера: так, в прошлом году "Хан Соло" в процессе съемок потерял сначала Фила Лорда, а затем и Кристофера Миллера. В итоге их заменил Рон Ховард.

Фанаты бондианы называют разные причины ухода Бойла. Так. Пол Феррер в своем "Твиттере" написал: "Обычно о творческих разногласиях говорят, когда режиссер хочет снимать свое кино, а продюсеры Бонда хотят делать все так же, как в последние 50 с лишним лет".

Впрочем, быть может, не стоит считать уход Бойла большим сюрпризом. Ведь еще в 2013 году в интервью Би-би-си он заявил, что "он не тот человек, которому следует браться за Бонда". А за год до этого, отвечая все про те же фильмы о Бонде, он сказал: "Я не умею обращаться с такими огромными суммами денег".