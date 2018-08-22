Facebook и Twitter удалили сотни фальшивых страниц, созданных в России и Иране

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Компании Facebook и Twitter заявили об удалении сотен страниц, созданных, по их мнению, в России и Иране, из-за "неестественного поведения".

"Это две разные кампании [российская и иранская], мы не обнаружили связи или координации действий между ними. Однако они использовали одинаковую тактику - создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они, и чем занимаются", - говорится в заявлении Facebook.

Из социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" было удалено более 650 "неестественных" страниц, групп и аккаунтов из Ирана, которые были нацелены на аудиторию в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США, сообщили в компании.

"Российские" страницы, удаленные Facebook (их число не уточняется), в свою очередь, "могли быть связаны с источниками, которые, как ранее установило правительство США, являются российскими военными разведслужбами", говорится в сообщении.

"Мы запрещаем подобное поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят с помощью Facebook", - пояснили в компании.

В компании Twitter в свою очередь заявили, что из социальной сети было удалено более 280 аккаунтов, "занимавшихся скоординированными манипуляциями". Многие из них из Ирана.

В конце июля Facebook уже сообщала об удалении страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординировано повлиять на политические процессы в США. Тогда их было 32.

Компания не связывала удаленные аккаунты напрямую с Россией, но отмечала их схожесть с почерком "российского Агентства интернет-исследований".

"Брексит" и Иран

Впервые под санкции Facebook попали сообщества, посвященные британской политике. Так, Free Scotland было посвящено шотландскому референдуму 2014 года, в котором с небольшим перевесом победили противники независимости. Судя по кэшу поисковых систем, в последние месяцы там появлялись только ссылки на публикации в западной прессе.

Facebook также опубликовала пост из удаленного сообщества The British Left, в котором критикуется выход Великобритании из Евросоюза: "брексит" сравнивается с выстрелом себе в ногу.

Ранее сайт с таким же названием упоминался в публикации калифорнийской компании в сфере кибербезопасности FireEye. Эксперты отнесли The British Left к сети управлявшихся из Ирана фальшивых сайтов и связанных с ними аккаунтов в "Фейсбуке".Как отмечают в соцсети, публикация FireEye стала отправной точкой в их исследовании.

В частности, на Иран указывало то, что сайты были зарегистрированы на электронную почту, "связанную с рекламными объявлениями для дизайнеров сайтов в Тегеране и другим иранским сайтом". В чем именно эта связь, эксперты не уточнили.

На фальшивых "британских левых" похоже сообщество Progressive Front, которое велось от имени американского НКО. Несмотря на левую направленность, сообщество иронизировало над бывшей первой леди США Мишель Обамой: на одном из мемов она держала в руках табличку с надписью "Иммигрант забрала мою работу" (намек на нынешнюю первую леди Меланью Трамп, которая родилась на территории нынешней Словении).

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption "Утверждение прав и свобод не требует оправданий", - говорится в посте слева. А автор мема справа иронично хвалит лидера британских левых Джереми Корбина. Обе публикации могли быть сделаны в Иране

Основная же масса приведенных в пример удаленных аккаунтов была посвящена арабской тематике, в частности, борьбе за независимость Палестины.

В отличие от Facebook, Twitter не опубликовала примеры удаленных аккаунтов.

Facebook после Microsoft

Заявления Facebook и Twitter были опубликованы на следующий день после того, как Microsoft заявила, что группа хакеров, связанных с российским правительством, создала сеть фальшивых сайтов для взлома ресурсов, в том числе связанных с американским сенатом.

Среди мишеней кибератаки оказались консервативные организации - Институт Хадсона и Международный республиканский институт.

По мнению Microsoft, за кибератакой стоит группа APT 28, или "целевая кибератака №28", также известная как Fancy Bear, Sofacy и Pawn Storm. В Microsoft считают, что кибермошенники связаны с российскими спецслужбами.