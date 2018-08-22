"Парнас" собрал деньги на похороны удмуртского активиста. Оказалось, он жив

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Руслан Тимуршин

Полторы недели назад оппозиционная партия "Парнас" сообщила о смерти руководителя своего удмурсткого отделения Руслана Тимуршина и даже объявила сбор денег для помощи родственникам и детям. А спустя полторы недели члены партии получили письмо, где сообщалось, что Тимуршин на самом деле жив.

Первое сообщение о смерти Тимуршина появилось 11 августа в соцсетях. Первоисточником послужила запись на его странице в Facebook, сделанная от имени "родственников". Вскоре информация о смерти 36-летнего активиста появилась и на официальном сайте партии. По словам друзей, причиной якобы стало онкологическое заболевание.

Руслан Тимуршин на протяжении нескольких лет возглавлял региональное отделение партии, баллотировался от него в депутаты разного уровня, был организатором ряда протестных акций, в частности, против пенсионной реформы, писала интерет-газета "Реальное время".

"Когда человек долго не на наших глазах, не в Москве, болеет, и когда родственники сообщают, что он скончался - просить свидетельство о смерти бывает странно. Поэтому никто не просил ничего выслать, поверили", - вспоминает бывший член политсовета партии Наталья Пелевина.

До этого Тимуршин сообщал, что у него рак головного мозга. Коллеги и друзья, включая Пелевину, собирали деньги ему на лечение.

"Руслан Тимуршин - активист, хороший человек и отец, воспитывающий один двух дочек. С ним случилась беда, рак головного мозга. Лечиться Руслан скорее всего будет у себя в Ижевске и, несмотря на нашу "бесплатную" медицину, лечение всё равно будет платным. Финансовых средств не хватает", - писала в мае Пелевина у себя в Facebook.

Вскоре после "смерти" Тимуршина в "Парнасе" даже начали собирать средства на помощь родственникам и организацию похорон. Однако, как теперь вспоминает Пелевина, уже тогда родственники активиста вели себя странно.

"Когда коллеги пытались связаться с родственниками, чтобы передать деньги и какую-то помощь, получали какие-то странные ответы по телефону, что не могут разговаривать, какая-то странная была реакция. Но при этом говорили, что будут похороны", - вспоминает Пелевина.

Похороны так и не состоялись. А 21 августа с электронной почты Тимуршина активистам "Парнаса" пришло письмо о том, что он жив. "В начале своего письма искренне хочу попросить у вас прощения за все произошедшее и сказать, что я жив", - начал письмо Тимуршин (копия письма есть в распоряжении Би-би-си).

В письме говорилось, что Тимуршин с коллегами "нарыл очень неприятный компромат" на кого-то из чиновников, после чего ему начали поступать "реальные угрозы". Он принял срочное решение сообщить о том, что он якобы умер, и скрыться в другом городе без связи. "Конечно, можно было бы просто уехать из страны, но мне одному с двумя детьми это нереально", - писал активист.

Тимуршин попросил прощения у всех тех, кто переводил ему деньги, и пообещал все вернуть отправителям.

Это письмо вызвало бурную реакцию коллег.

Корреспондент Би-би-си позвонил Тимуршину по телефону: голос в трубке сообщил, что он действительно жив и информация о его смерти - фальшивка, которую он сам и распространил. О причинах собеседник планирует рассказать не раньше, чем через неделю.

Чтобы подтвердить, что голос действительно принадлежит ему, Тимуршин вышел на связь с Би-би-си со своего аккаунта в "Фейсбуке" и по просьбе корреспондента прислал селфи с надписью "Для Би-би-си".

По словам Тимуршина, сбор средств на его похороны происходил по инициативе активистов "Парнаса". Он также попросил не публиковать его письмо, поскольку это "может угрожать безопасности его семьи". Он также сказал, что по-прежнему болен раком мозга, однако доказательств своей болезни не привел.

В партии еще не осмыслили произошедшее. "Мы находимся не там, и мы в замешательстве... Мы с ним еще не общались, и я не знаю, надо ли будет дальше пытаться разбираться. Пока нет информации, нет решения, нет ничего", - сказала Би-би-си Пелевина.