Фото: в Аргентине жгут найденный в российском посольстве кокаин
В Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтоженыв крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.
По словам Буллрич, уничтожение кокаина стало финальным этапом операции "12 королев", в которой участвовали российские и аргентинские спецслужбы.
"Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - сказала она.
Министр также добавила, что общая стоимость сожженных наркотиков составила около 80 млн евро.
Информация об обнаружении партии кокаина весом почти в 400 кг появились в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.
Почти год ушел у оперативников на то, чтобы вычислить сеть наркоторговцев. Буллрич тогда заявляла, что в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков в Москву.
В итоге по "кокаиновому делу" были арестованы шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый - Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.
***