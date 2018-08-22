Фото: в Аргентине жгут найденный в российском посольстве кокаин

Правообладатель иллюстрации Claudio Santisteban/Zuma/Tass

В Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтоженыв крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.

По словам Буллрич, уничтожение кокаина стало финальным этапом операции "12 королев", в которой участвовали российские и аргентинские спецслужбы.

"Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - сказала она.

Министр также добавила, что общая стоимость сожженных наркотиков составила около 80 млн евро.

Информация об обнаружении партии кокаина весом почти в 400 кг появились в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

Почти год ушел у оперативников на то, чтобы вычислить сеть наркоторговцев. Буллрич тогда заявляла, что в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков в Москву.

В итоге по "кокаиновому делу" были арестованы шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый - Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.

Правообладатель иллюстрации Claudio Santisteban/Zuma/Tass Image caption Кокаин был сожжен в крематории на кладбище Чакарита в присутствии высокопоставленных чиновников

Правообладатель иллюстрации Gendarmeria Argentina Image caption Перед сожжением наркотиков сотрудники аргентинской жандармерии разложили все упаковки на земле

Правообладатель иллюстрации Ministerio de Seguridad Argentina Image caption Патрисия Буллрич (в центре) заявила, что в ходе операции удалось разоблачить всю преступную цепь

Правообладатель иллюстрации Ministerio de Seguridad Argentina Image caption Сожжение кокаина стало финальным этапом операции "12 королев", которая продолжалась 14 недель

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