В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин России
Немецкие полицейские задержали в Берлине 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц. (Magomed-Ali C.) по подозрению в подготовке теракта, следует из сообщения на сайте федеральной прокуратуры Германии.
"Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил тяжкое, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", - говорится заявлении на сайте прокуратуры.
В доме у радикально исламистски настроенного подозреваемого, сказано в сообщении, при обыске нашли взрывчатые вещества, которые, как полагает следствие, он собирался использовать для производства взрывного устройства.
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Предположительно, россиянин планировал взорвать бомбу на территории Германии, чтобы "убить или ранить как можно больше людей".
Где конкретно планировался теракт, в ведомстве не уточняют.
Операция была проведена силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа, сообщает DW.
По даным следствия, в конце октября 2016 года Магомед-Али Ц. и Климент Б. приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в квартире в Берлине.
Позже 22-летний Климент Б. уехал в город Ахен на западе Германии, а затем во Францию. Он был задержан 18 апреля 2017 года в Марселе. Вместе с другим сообщником Климент Б. намеревался совершить теракт, при его задержании были изъяты оружие и взрывчатка. Магомед-Али оставался все это время в Берлине.
Подозреваемые решили разъехаться, опасаясь разоблачения, пишет DW. Однако осуществить теракт в Германии россиянину Магомеда-Али Ц. помешали превентивные действия полиции - он был под наблюдением спецслужб, подчеркивается в сообщении федеральной прокуратуры.
Издание Spiegel Online называет Магомеда-Али Ц. исламистом из Чечни.
"Мы не комментируем сообщения о личных данных подозреваемого", - сказал Интерфаксу представитель федеральной прокуратуры.
Как ожидается, в четверг будет принято решение об аресте россиянина.
Самый крупный за последние годы теракт в Германии произошел в декабре 2016 года в Берлине. Беженец из Туниса Анис Амри на грузовике въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на улице Курфюрстендамм. Жертвами этой атаки стали 12 человек. Спустя неделю 24-летний Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.
В июне 2018 года в Кельне был арестован 29-летний мигрант из Туниса. По данным властей, он планировал атаку с применением взрывчатки и яда, в его квартире было обнаружено вещество с содержанием рицина.