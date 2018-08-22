В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан гражданин России

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Немецкие полицейские задержали в Берлине 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц. (Magomed-Ali C.) по подозрению в подготовке теракта, следует из сообщения на сайте федеральной прокуратуры Германии.

"Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил тяжкое, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", - говорится заявлении на сайте прокуратуры.

В доме у радикально исламистски настроенного подозреваемого, сказано в сообщении, при обыске нашли взрывчатые вещества, которые, как полагает следствие, он собирался использовать для производства взрывного устройства.

Предположительно, россиянин планировал взорвать бомбу на территории Германии, чтобы "убить или ранить как можно больше людей".

Где конкретно планировался теракт, в ведомстве не уточняют.

Операция была проведена силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа, сообщает DW.

По даным следствия, в конце октября 2016 года Магомед-Али Ц. и Климент Б. приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в квартире в Берлине.

Позже 22-летний Климент Б. уехал в город Ахен на западе Германии, а затем во Францию. Он был задержан 18 апреля 2017 года в Марселе. Вместе с другим сообщником Климент Б. намеревался совершить теракт, при его задержании были изъяты оружие и взрывчатка. Магомед-Али оставался все это время в Берлине.

Подозреваемые решили разъехаться, опасаясь разоблачения, пишет DW. Однако осуществить теракт в Германии россиянину Магомеда-Али Ц. помешали превентивные действия полиции - он был под наблюдением спецслужб, подчеркивается в сообщении федеральной прокуратуры.

Издание Spiegel Online называет Магомеда-Али Ц. исламистом из Чечни.

"Мы не комментируем сообщения о личных данных подозреваемого", - сказал Интерфаксу представитель федеральной прокуратуры.

Как ожидается, в четверг будет принято решение об аресте россиянина.

Самый крупный за последние годы теракт в Германии произошел в декабре 2016 года в Берлине. Беженец из Туниса Анис Амри на грузовике въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на улице Курфюрстендамм. Жертвами этой атаки стали 12 человек. Спустя неделю 24-летний Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

В июне 2018 года в Кельне был арестован 29-летний мигрант из Туниса. По данным властей, он планировал атаку с применением взрывчатки и яда, в его квартире было обнаружено вещество с содержанием рицина.