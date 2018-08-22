Нелегальный мигрант признался в убийстве студентки в США. За него уже взялись политики

Правообладатель иллюстрации IOWA POLICE HANDOUT Image caption Ривера дал признательные показания, за его освобождение назначен залог в миллион долларов, но желающих заплатить его пока не нашлось.

Обвинения в убийстве 20-летней американской студентки Молли Тиббетс предъявлены нелегальному иммигранту Кристиану Ривере, работавшему на ферме в Айове неподалеку от дома, где она жила. Несколько республиканских политиков, включая президента Дональда Трампа, уже попытались использовать арест Риверы, чтобы поднять вопрос об ужесточении иммиграционного законодательства.

Молли Тиббетс пропала во время пробежки около месяца назад. Ее тело было найдено 21 августа в кукурузном поле в 19 км к юго-востоку от городка Бруклин в штате Айова.

Полицейских к телу Тиббеттс привел сам Ривера, дав признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Убийство

Полиция штата публикует копию протокола допроса Риверы. Из него следует, что мужчина заметил Тиббетс во время вечерней пробежки. Он начал за ней следить: на камерах наблюдения видно, как его машина "Шевроле Малибу" темного цвета курсирует по району неподалеку от места исчезновения студентки.

Когда Тиббетс выбежала за пределы города, следовавший за ней Ривера остановил автомобиль, вышел из него и побежал рядом со студенткой.

Тиббетс пригрозила вызвать полицию и потянулась за телефоном, после чего, как говорится в полицейском протоколе, Ривера "запаниковал, разозлился, и "заблокировал свою память". На допросе он сказал, что такое происходит с ним, когда он сильно расстроен.

Правообладатель иллюстрации UNIVERSITY OF IOWA Image caption Исчезновение Молли Тиббетс потрясло Америку

Что произошло дальше, Ривера не помнит. Как следует из протокола, он пришел в себя на перекрестке неподалеку, сидя за рулем своего автомобиля. Он развернулся и заехал вглубь кукурузного поля. На коленях у него лежал наушник, и он вспомнил, что положил тело студентки в багажник, говорится в протоколе.

Заехав в поле, Ривера открыл багажник и обнаружил там тело Тиббетс со следами крови на одном из висков. Ривера вынул труп из багажника и отнес его на плече примерно на 20 метров вглубь поля. Он забросал тело кукурузными листьями и уехал.

Риверу вычислили по записям камер видеонаблюдения, на которых был виден его автомобиль. Он дал признательные показания вскоре после того, как его задержали. По словам специального агента отдела криминальных расследований Айовы Рика Ранна, он добровольно сотрудничал со следствием.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Родственники до конца верили, что девушка найдется живой

Политические последствия

Убийство молодой девушки в тихом городке потрясло Америку и попало в мировые СМИ. За масштабной поисковой операцией, длившейся 34 дня, следили крупные телеканалы и газеты. За информацию, которая помогла бы найти студентку, было объявлено вознаграждение в 400 тысяч долларов. С родителями Тиббетс встречался вице-президент Майк Пенс.

Родные Тиббетс, а вслед за ними весь городок Бруклин, до последнего верили, что студентка найдется живой.

Как только выяснилось, что Молли Тиббетс убил нелегальный мигрант из Мексики, политики, выступающие за ограничение миграции, начиная с президента Трампа, вновь заговорили об опасности, которую представляют приезжие.

"Вы слышали о чужаке, к сожалению нелегально приехавшем из Мексики, и вы видели, что произошло с этой прекрасной, невероятной юной девушкой", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в Чарльстоне, Западная Вирджиния, через несколько часов после сообщения о признании Риверы.

"Этого не должно было произойти. Он был в нашей стране нелегально. У нас получилось многое сделать, но законы ужасны. Миграционное законодательство - это позор. Мы пытаемся его изменить, но нам нужна поддержка других республиканцев. Нам она необходима", - сказал Трамп.

Вслед за ним похожие заявления сделали оба сенатора-республиканца от Айовы, Чак Грассли и Джони Эрнст.

"Мы в ярости из-за того, что не работающая система приема мигрантов позволила этому хищнику жить рядом с нами, и мы сделаем все, чтобы убийца Молли получил по справедливости", - заявила губернатор Айовы Ким Рейнольдс, тоже республиканка.

Стоит отметить что ферма, где работал Ривера, принадлежит родственнику влиятельного бизнесмена Крэга Ланга, выдвигавшегося в этом году на пост министра сельского хозяйства от партии республиканцев.

Бывший спикер Палаты представителей США и идеолог Республиканской партии Ньют Гингрич связался с автором популярной политической рассылки Axios Майком Алленом, чтобы удостовериться, что новость о Ривере попадет в рассылку. Об этом рассказывает сам Аллен, приходя к выводу, что республиканцы пытаются придать делу как можно более широкую огласку, чтобы лоббировать более жесткое миграционное законодательство.

Перед промежуточными выборами в Палату представителей и Сенат США, история убийства может сыграть на руку республиканцам, которые сделают ограничение миграции основой своей предвыборной платформы, пишет Аллен.

Если же публика сочтет более важной историю с бывшим адвокатом Дональда Трампа Майклом Коэном, который накануне признал, что в интересах своего клиента заплатил двум женщинам за молчание, то по итогам выборов преимущество в обеих палатах парламента может перейти к демократам, считает журналист.