В Сирии воевали 434 российских генерала и еще более 60 тысяч военных

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Пусковые установки С-400 "Триумф" на российской авиабазе Хмеймим

Минобороны России обнародовало новые данные о количестве военнослужащих, принимавших участие в сирийской операции. По сравнению с концом прошлого года цифра значительно увеличилась - с 48 тысяч до 63 тысяч человек. Одних только генералов в Сирии побывало 434.

После начала операции в сентябре 2015 года российское военное ведомство не раскрывало количество участвующих в них военных. Журналистам приходилось вычислять по косвенным признакам - например, по наградам.

В марте 2016 года СМИ обратили внимание на то, что минобороны России объявило тендер на закупку более 10 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии". В феврале 2017 года на сайте госзакупок был размещен заказ на 20 тысяч таких наград.

В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу впервые официально объявил о том, что "бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии".

Шойгу говорил об этом итоговой коллегии министерства обороны, где докладывая президенту Владимиру Путину о выполнении его решения о выводе основной части российских войск из Сирии.

Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии 11 декабря во время посещения российской авиабазы Хмеймим. Сейчас, спустя восемь месяцев, министерство обороны резко повысило оценку численности военного контингента в стране, где с марта 2011 года идет гражданская война.

Этим и другие данные опубликованы в официальном канале министерства в YouTube под заголовком "Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике - итоги в цифрах". Вот эти цифры:

в операции приняли участие 63 012 российских военнослужащих, в том числе 25 738 офицеров

в операции в Сирии участвовали 434 генерала

через Сирию прошли 91% экипажей армейской, 97% военно-транспортной и 60% стратегической авиации России

"через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов", заявляют в минобороны России

за время операции был испытан 231 образец оружия

авиация совершила более 39 тысяч боевых вылетов

корабли и подводные лодки нанесли 100 ударов крылатыми ракетами "Калибр"

силы ВМФ совершили 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подлодок

стратегическими самолетами дальней авиации были нанесены 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования

в результате ударов России, как заявляет минобороны России, убиты более 86 тысяч боевиков и 830 их лидеров

Москва называет целью своего участия в сирийской операции борьбу с боевиками запрещенного в России "Исламского государства" и другими террористами. Основанием для начала операции стало обращение сирийского президента Башара Асада.

Западные страны обвиняют в России в поддержке режима Асада, а самого Асада - в гибели огромного числа мирных жителей.