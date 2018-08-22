Трамп: если вам нужен хороший юрист - не берите Майкла Коэна

Media playback is unsupported on your device Майкл Коэн готов рассказать, что Трамп знал о вмешательстве России в американские выборы.

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы сильно рекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна!" Таким ядовитым твитом президент отреагировал на новость о том, что его бывший юрист Майкл Коэн будет "более чем счастлив" ответить на вопросы команды спецпрокурора по поводу возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Москвой.

По словам адвоката самого Коэна Лэнни Дэвиса, его клиент может поделиться информацией о том, знал ли заранее Дональд Трамп о хакерской атаке, которая скомпрометировала его соперника на выборах - Хиллари Клинтон.

Коэн, опять же со слов Дэвиса, знает и о встрече членов избирательного штаба Трампа с российскими представителями в Нью-Йорке в июне 2016 года, в ходе которой сторонникам Трампа был якобы предложен компромат на Клинтон.

Дэвис также задается вопросом, почему президента США, имя которого не упоминалось в признательном выступлении Коэна, не судят за преступления, которые Коэн совершил от его имени.

В ответ Трамп написал в среду в Твиттере, что Коэн "признал вину по двум пунктам финансовых нарушений в предвыборной кампании, которые не являются преступлениями".

И прокуроры, и сам Коэн сошлись во мнении, что его действия нарушали финансовое законодательство применимо к избирательной кампании. Речь идет о платежах двум женщинам за молчание, которые, по словам Коэна, были совершены по указанию Трампа с целью повлиять на предвыборную кампанию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трампа горячо принимали в Западной Вирджинии

Коэн признал свою вину в тот же день, когда суд признал бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта виновным в банковских и налоговых махинациях.

Трамп во вторник, 21 августа, выступал на митинге в Западной Вирджинии, и резко отозвался о предположениях, будто члены его избирательного штаба вступили в сговор с Россией. "Где этот сговор, - обратился он с вопросам с собравшимся , - они все еще ищут сговор, но где этот сговор? Найдите мне этот сговор. Мы хотим найти этот сговор!"

Пока что нет никаких подтверждений тому, что Коэн станет давать показания комиссии под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, в задачу которой входит установить, не было ли сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем с целью переломить их исход в пользу Трампа.

Зачем нужно было платить деньги за молчание?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Коэн, Дональд Трамп, Сторми Дэниелс и Карен Макдугал

По словам порноактрисы Сторми Дэниелс, перед самыми выборами в 2016 году Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за то, чтобы она не рассказывала о связи с Трампом, которая была у них десятью годами ранее.

Коэн также записал разговор с Трампом за два месяца до выборов, во время которого обсуждалось, стоит ли выкупать права на историю бывшей модели журнала Playboy Карен Магдугал, которая утверждает, что у нее тоже были отношения с Трампом.

Тайные выплаты с целью не дать ход историям, способным запятнать репутацию кандидата, могут рассматриваться как нарушение финансового законодательства о предвыборной кампании.

Коэн заявил суду Нью-Йорка, что «кандидат на федеральный пост» отдал ему распоряжение нарушить федеральное избирательное законодательство, явно намекая при этом на Трампа.

В рамках сделки с прокурорами, которая, вероятно, позволит ему сократить тюремный срок с 65 до 5 лет и 3 месяцев, Коэн также признался в налоговых и банковских махинациях.

Может ли Трамп попасть по суд?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Когда-то Коэн клялся, что за Трампа готов лечь под пули

Трамп уже признал, что возместил Коэну деньги, которые тот выплатил одной из женщин, хотя в прошлом отрицал, что ему что-либо об этом известно.

Новый адвокат Трампа Руди Джулиани собщил журналистам, что в обвинениях против Коэна не содержалось никаких подозрений на счет самого президента.

По мнению юристов, пока Трамп занимает президентское кресло, ему вряд ли будут предъявлены какие-то уголовные обвинения. Что может произойти, так это предусмотренный конституцией импичмент президента "за серьезные преступления и проступки".

Но для того, чтобы запустить этот процесс, противникам президента, Демократической партии, предстоит сначала получить большинство в обеих палатах. Пока что ни один из американских президентов не покидал свой пост в результате импичмента.