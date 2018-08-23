Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского
Россия одобрила запрос польских следователей на осмотр обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году в Смоленске, сообщили в Следственном комитете России (СКР).
"Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в городе Смоленске", - говорится в сообщении на сайте СКР.
В Польше с 2016 года проводят повторное расследование обстоятельств катастрофы в Смоленске. Созданная для этого комиссия считает, что в отчете 2011 года неверно указаны причины крушения, и выдвигает версию о произошедшем на борту взрыве.
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Российская сторона отказывается возвращать Польше обломки самолета и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.
Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши и большая правительственная делегация, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Представители высшего руководства Польши и общественные деятели направлялись на памятные мероприятия в связи с 70-летием Катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек.
Расследование катастрофы
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал непосредственной причиной крушения Ту-154 решение экипажа не уходить на запасной аэродром - самолет низко опустился на большой скорости и из-за плохой видимости задел березу.
Столкновение с деревом оконечностью левого крыла, по версии МАК, привело к ее отрыву и потере управляемости самолетом.
К аналогичным выводам в том же году пришла польская комиссия под руководством Ежи Миллера.
Однако в 2015 году, когда парламентские выборы в Польше выиграла партия Ярослава Качиньского (брата Леха Качиньского), расследование причин катастрофы решили возобновить. В 2016 году польское министерство юстиции создало новую комиссию для выяснения обстоятельств катастрофы в Смоленске.
Осенью 2016 года польские власти приступили к эксгумации тел погибших, а в августе 2017-го новая комиссия заявила, что разрушение самолета произошло до столкновения с деревом, а повреждение левого крыла "носит следы взрыва".
В Следственном комитете России тогда заявили, что не понимают, на чем основываются выводы польских экспертов, поскольку польская сторона с 2014 года не проводила никаких дополнительных исследований обломков самолета, хранящихся на территории России.
В январе комиссию по расследованию возглавил бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич, который называл крушение президентского лайнера "террористическим актом".