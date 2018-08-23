Хаос вместо съемок: почему новый фильм о Бонде остался без режиссера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэнни Бойлу не удалось найти общий язык с продюсерами "бондианы"

Поклонникам фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде, похоже, придется набраться терпения: выход 25-й серии легендарной франшизы может быть отложен на неопределенное время из-за разногласий между участниками проекта, причиной которых мог стать кандидат на роль "русского злодея".

Во вторник стало известно, что британский режиссер Дэнни Бойл, которого уже было утвердили в качестве постановщика нового фильма, покинул проект из-за "творческих разногласий с продюсерами".

Вслед за Бойлом из проекта выбыл и сценарист Джон Ходж, с которым они вместе работали над сценарием нового Бонда. Участие исполнителя роли Бонда Дэниела Крейга теперь тоже под вопросом, учитывая, что он уже не раз грозился уйти из "бондианы".

Съемки должны были начаться уже в декабре 2018 года, а релиз картины был запланирован на октябрь 2019 года, однако теперь продюсерам, скорее всего, придется сдвигать эти сроки.

Ссора из-за русского злодея?

Как утверждает британская газета Telegraph, основным камнем преткновения в подготовительной работе над фильмом мог стать кастинг на роль русского злодея агента 007.

О том, что антагонистом Бонда на этот раз станет "холодный и харизматичный русский", СМИ сообщали еще в середине июля.

По информации источников Telegraph, Крейг и Бойл поссорились из-за кандидатуры польского актера Томаша Кота, который пробовался на эту роль. При этом издание отмечает, что не знает, кто из кинематографистов поддерживал кандидатуру Кота, а кто выступал против.

Также появлялись сообщения о том, что продюсерам картины якобы не понравился сценарий с акцентом на "современную холодную войну" и на кризис в отношениях между Россией и Британией.

Слухи о том, что Бойл займет режиссерское кресло в 25-м фильме о Бонде, начали циркулировать после того, как в 2012 году он снял промо-ролик к Олимпиаде в Лондоне, в котором Бонд в исполнении Крейга летит на вертолете на церемонию открытия Игр вместе с королевой Елизеветой II, а затем оба прыгают с парашютом прямо над стадионом.

Правда, сам режиссер в интервью изданию Hollywood Reporter в 2013 году признавался, что он не тот, кому следует ставить кино о Бонде.

"Слишком много денег, слишком большие ожидания. Это все ради преданности фанатов. Вам приходится быть очень осторожным. Конечно, это очень соблазнительно - я люблю фильмы [о Бонде], я люблю книги, но я не тот парень, котрому это стоит делать", - говорил Бойл.

Однако, как пишет Guardian, продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон настолько хотели привлечь Бойла в новый проект, что даже согласились положить на полку уже готовый сценарий Нила Первиса и Роберта Уэйда (сценаристов шести последних фильмам о Бонде) и дать Бойлу и Ходжу возможность напистать свою историю.

Сам Бойл не раскрывал детали сценария и лишь упоминал, что новый фильм о Бонде будет соответствовать современным трендам.

"Вы пишете в настоящем времени. Вы учитываете наследие мира Бонда, но в то же время вы пишете в современном мире", - говорил режиссер в марте этого года.

Влиятельный Крейг

Источник Telegraph утверждает, что выбор режиссера и актеров для нового фильма о Бонде зависит не только от решения продюсеров, но и от мнения Дэниела Крейга, поэтому именно его разногласия с Бойлом и могли стать причиной ухода последнего из проекта.

"Крейг имеет большое влияние на каждое решение по катсингу. Ни одна из девушек Бонда не была утверждена без его согласия", - рассказывает источник издания.

Газета Sun также отмечает, что Крейг может влиять на изменения в сценарии фильмов и даже на выбор одежды для героев, а в последнем фильме франшизы - "Спектр" - он указан как один из продюсеров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения между Сэмом Мендесом и Дэниелом Крейгом на съемках двух фильмов "бондианы" были весьма напряженными

На съемках фильма "007: Координаты "Скайфолл" Крейг постоянно ссорился с режиссером Сэмом Мендесом, а после выхода картины открыто признался, что они "частенько бодались".

Во время работы над "Спектром" разногласия между актером и режиссером стали еще острее, и после окончания съемок от их дружеских отношений не осталось и следа, пишет Sun. Некоторые источники даже утверждали, что Крейг согласился сниматься в 25-м фильме о Бонде только при условии, что его режиссером не будет Мендес.

При этом сам актер не раз говорил, что устал от роли Бонда, а один раз даже заявил, что скорее вскроет себе вены, чем вернется к роли агента 007.

От Спилберга до Тарантино

Кто может заменить Бойла в режиссерском кресле, пока неясно. СМИ прочат на это место таких успешных голливудских постановщиков, как Кростофер Нолан, Кристофер Маккуорри, Сюзанна Бир и Дени Вильнёв.

Впрочем, Дэнни Бойл стал не первым постановщиком, который по тем или иным причинам не смог снять фильм о Бонде, хотя был к этому близок.

Например, в 2006 году продюсеры предложили снять 22-й фильм франшизы Роджеру Мишеллу, однако поставили столь сжатые сроки, что ему пришлось отказаться.

"Им не терпелось, чтобы фильм о Бонде вышел в 2007 году, но к концу лета 2006 года у них не было сценария... Я люблю тщательно готовиться к работе, а если нет сценария, то сложно понять, как ее начать", - говорил Мишелл в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спилберг захотел снять фильм о Бонде после успеха своего триллера "Челюсти"

В середине 1970-х годов интерес к постановке фильмов о Бонде проявлял молодой Стивен Спилберг. В 2016 году он рассказал, что дважды предлагал свои услуги продюсеру "бондианы" Альберту Брокколи, однако тот неизменно отказывал ему.

Квентин Тарантино также мечтал поставить фильм о Бонде, правда в несколько необычном стиле. В 2004 году он говорил, что хотел снять черно-белую экранизацию романа "Казино "Рояль".

"Мне обидно, что продюсеры Джеймса Бонда никогда не звонили мне, чтобы поговорить об этом. Они могли бы хотя бы пригласить меня на кофе", - иронизировал режиссер.