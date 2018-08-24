Бывшего первого министра Шотландии обвинили в домогательствах. Он в ответ подал в суд на правительство

Image caption В 2014 году Алекса Салмонда критиковали за его слова о том, что он "в некоторых аспектах" восхищается президентом России Владимиром Путиным

Бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда обвинили в сексуальнных домогательствах. Он уверен, что все обвинения "совершенно смехотворны" - и судится с правительством.

По данным издания Daily Record, обвинения относятся к 2013 году, когда Салмонд еще занимал пост в правительстве Шотландии. По данным газеты, обвинения против Салмонда выдвинули два сотрудника (их пол не уточняется) официальной резиденции первого министра Шотландии в Эдинбурге.

В своем заявлении Алекс Салмонд назвал процедуру подачи жалоб подобного характера противозаконной и нечестной. По его словам, он намерен оспорить законность этой процедуры, в связи с чем подал заявление в суд против правительства Шотландии.

Как уточнил Салмонд, по совету адвоката он обратился с жалобой к постоянному серктарю шотландского правительства Лесли Эванс, которая является советником действующего первого министра Шотландии Николы Стерджен и отвечает за работу более пяти тысяч государственных служащих в Шотландии.

Салмонд назвал действия Эванс, давшей ход жалобам двух сотрудников резиденции и запустившей внутреннее расследование, незаконными.

Власти Шотландии, в свою очередь, заявили, что намерены решительно защищать свою позицию. В правительстве подчеркнули, что очень важно со всей серьезностью относиться к любым обвинениям в домогательствах, и по каждому такому заявлению проводить тщательное расследование вне зависимости от того, против кого и кем были выдвинуты эти обвинения.

Первый министр Никола Стерджен заявила, что дала согласие на расследование жалоб в адрес Салмонда. Она отметила, что понимает ущерб, который может нанести подобное расследование, но считает, что такие обвинения не должны остаться без внимания.

Салмонд в течение 20 лет с небольшим перерывом занимал пост лидера Шотландской национальной партии (SNP), выступающей за независимость Шотландии. На посту первого министра Шотландии он находился с мая 2007 года по ноябрь 2014 года. Пост он покинул после референдума по вопросу о независимости Шотландии от Великобритании, по итогам которого не было принято решение об отделении страны.

"Испробовал все"

Салмонд утверждает, что ему не дали должным образом изучить выдвинутые против него обвинения.

"Я не могу узнать о том, какие именно есть против меня показания. Я испробовал все: изучил возможность пойти на мировую, возможность решения вопроса через примирение сторон, предлагал передать рассмотрение вопроса в третейский суд, чтобы решить все мирно", - заявил Салмонд.

"Это было бы интересах всех, особенно в интересах двух обвинивших меня человек. Но все мои предложения были отклонены", - отметил экс-глава правительства Шотландии.

Алекс Салмонд

Лидер Шотландской национальной партии в 1990-2000 годах и в 2004-2014 годах

Первый министр Шотландии с 2007 по 2014 год

Подал в отставку после того, как большинство шотландских избирателей проголосовали против независимости Шотландии

С 2017 года является ведущим программы The Alex Salmond Show на российском телеканале RT

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Политические оппоненты Салмонда в 2017 году подвергли резкой критике его решение сотрудничать с российским телеканалом RT

По словам Салмонда, он с большим нежеланием обратился с иском против шотландского правительства в Верховный гражданский суд Шотландии. Он подчеркнул, что если проиграет в суде, ему придется дать исчерпывающий публичный ответ на обвинения, выдвинутые против него.

Но он предупредил, что, если выиграет суд, то тогда шотландскому правительству предстоит дать ответы на очень серьезные вопросы.

Гленн Кэмпбелл, политический корреспондент Би-би-си

Это дело вызовет "шоковые волны" по всей стране, а это не политические мыльные пузыри, с которыми Салмонд имел дело в течение нескольких деятков лет.

История получила развитие после 10 вечера в четверг, 23 августа, когда Салмонд опубликовал свое заявление в социальных сетях в ответ на публикцию Daily Record об обвинениях в его адрес.

Заголовок сообщения Салмонда довольно необычный - он собирается привести правительство Шотландии в суд, что говорит о его привычке руководить работой правительства.

Но это сообщение кажется еще более необычным, когда ты понимаешь, что стало причиной его обращения в суд. Салмонд решил подать иск против правительства Шотландии и осприть процедуру подачи жалоб - после того, как два человека обратились с жалобами в его адрес.

Он также пообещал, что даст интервью СМИ, и возможно сделает это уже сегодня, 24 августа.

Отвечая на заявление Салмонда, пресс-секретарь правительства Шотландии отметил: "Мы можем подтвердить, что Алекс Салмонд инициировал судебное разбирательство против шотландского правительства". При этом он подчеркнул, что он не может разглашать детали этого дела.

"Однако правительство Шотландии будет решительным образом защищать свою позицию. Очень важно, чтобы любые обвинения в домогательствах воспринимались серьезно и за ними следовало тщательное расследование, независимо от того, кто вовлечен в этот инцидент", - добавил пресс-секретарь правительства Шотландии.

Алекс Салмонд в мае 2015 года был избран в Палату общин от округа Гордон в Абердине, но два года спустя в ходе внеочередных выборов лишился кресла.

Политические оппоненты Салмонда в 2017 году подвергли резкой критике его решение сотрудничать с российским телеканалом RT. Лидер Либерально-демократической партии Шотландии Уилли Ренни сказал, что Салмонд мнит себя "Майклом Паркинсоном пропагандистского телеканала Путина", имея в виду легендарного ведущего ток-шоу, на протяжении нескольких десятилетий выходившего на Би-би-си.