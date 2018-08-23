Доллар уже 69 рублей. Это максимум с апреля 2016 года

Курс доллара на Московской бирже достиг значения 69 рублей. Это максимальное значение с апреля 2016 года. Рубль дешевеет на фоне ожидания санкций со стороны США и возобновления покупок валюты Центробанком России. ЦБ уже заявил, что прекращает закупки валюты с 23 августа.

Курс доллара к рублю в четверг снова начал расти и к часу дня достиг отметки в 69 рублей. Это максимум с 5 апреля 2016 года.

Евро поднимался до отметки в 79,75 рубля.

Рубль заметно дешевеет последние два дня как к доллару, так и к евро на фоне ожидающихся новых санкций США и возобновления покупок валюты со стороны минфина России.

Экономисты ожидают, что рубль будет находиться под давлением в ближайшие месяцы.

Как санкции подкосили рубль

Инвесторы и экономисты ожидали, что администрация США может ввести 22 августа новый пакет санкций против России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Однако о новых санкциях объявлено не было.

Хотя рубль "так и не дождался официального релиза" со стороны администрации США, настроения на рынке остаются крайне нервозными, пишут в своем отчете экономисты Росбанка.

В Nordea ожидают, что из-за обострения ситуации с санкциями рубль будет еще долго находится на нынешних слабых уровнях.

Причем, согласно отчету банка, ситуацию обостряют не только санкции в связи с делом Скрипалей, но и возможность введения новых американских санкций.

В начале августа в конгресс был внесен законопроект, который называют "санкциями из ада". 21 августа в сенате США прошли слушания, на которых американские законодатели поддержали расширение санкционных мер в отношении России.

По словам лидера большинства в сенате США Митча Макконнелла, пакет "санкций из ада" не будет рассмотрен в сентябре. По мнению аналитиков банка Nordea, это приведет к неопределенности на рынке, а курс доллара будет находиться на уровне 69 рублей.

Потери рубль, по прогнозу банка, начнет отыгрывать лишь в конце года, когда американские законодатели определятся с планами по введению новых ограничительным мер в отношении России.

Российская валюта стала аутсайдером среди валют развивающихся стран, говорится в утреннем отчете банка "Уралсиб". Они также связывают это с "санкционным накалом".

Содействие минфина и ЦБ

Утром в четверг рубль усилил падение также из-за "увеличения валютных интервенций ЦБ в интересах минфина", пишут экономисты "Уралсиба".

Центральный банк покупает валюту для минфина в рамках "бюджетного правила" - на сверхдоходы, полученные за счет более высокой цены на нефть.

Российский ЦБ 9 августа был вынужден остановить покупку валюты для минфина из-за дешевеющего рубля. 21 августа регулятор возобновил закупку, ее объем составил 17,5 млрд рублей.

Покупки ЦБ для пополнения Фонда национального благосостояния могут придают дополнительные импульс ослаблению рубля на фоне падения валют развивающихся стран, считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Речь идет о дневных покупках порядка 300 млн долларов, что немало", - полагает эксперт.