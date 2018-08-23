В Москве обстреляли полицейских, один из них ранен

Image caption Место происшествия неподалеку от здания МИД России было оцеплено полицией

Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Москвы и ранил одного из них, сообщают российские информагентства со ссылкой на московское управление МВД. Сам нападавший был тяжело ранен ответным огнем.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 20:00 неподалеку от посольства Филиппин в переулке Сивцев Вражек. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина без видимой причины начал стрелять по проходившим мимо полицейским.

По факту случившегося возбуждено дело о покушении на жизнь полицейского. Пострадавший полицейский ранен в ногу, его жизни ничто не угрожает. Официальной информации о состоянии нападавшего пока нет, по неофициальным данным он ранен в голову и находится в критическом состоянии.

Источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах не исключил, что нападавший хотел забрать табельное оружие полицейских. Однако другой источник заявил агентству, что скорее всего мужчина действовал из хулиганских побуждений, так как находился "в неадекватном состоянии".

Еще один источник в правоохранительных органах заявил агентству, что уже установлена личность нападавшего - по предварительным данным, это 30-летний Ренат Кунашев. Официально эта информация не подтверждена.

В конце июля широкий резонанс вызвало нападение на полицейского рядом с посольством Словакии в Москве. Тогда нападавший нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов ножом. Подозреваемого задержали, на допросе он заявил, что испытывает к полицейским неприязнь.

Кроме того, еще об одном нападении на полицейских стало известно 11 августа. Тогда подозреваемый ранил ножом двух сотрудников правоохранительных органов в Кузьминках. они в ответ применили табельное оружие, ранив нападавшего.