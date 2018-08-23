"Хитрый, умный, плотоядный". Что говорили о полковнике Захарченко в суде

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В Пресненском суде Москвы допросили первых свидетелей по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Одним из них был его бывший начальник Феликс Васильков, охарактеризовавший подчиненного цитатой из песни Владимира Высоцкого, но попросивший не воспринимать это всерьез.

Полковнику Захарченко вменяется получение двух взяток от ресторатора Меди Дусса и воспрепятствование предварительному расследованию.

В чем обвиняют Захарченко

Первый эпизод датируется 2014 годом. По версии обвинения, Захарченко и его соучастник, сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Сенин, начали проверки предприятий, принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу, чтобы потребовать с него взятку. Изначально Захарченко и Сенин просили 5 млн долларов, но в итоге сошлись на 800 тысячах.

Вторым эпизодом стала выдача Захарченко скидочной карты сети ресторанов Дусса La Maree. Полковник, по версии следствия, попросил ее, уже получив первую взятку, и "выражал недовольство в связи с тем, что Дусс не выполняет это требование". Ресторатор понимал, что Захарченко может создать ему проблемы, имея связи в контролирующих и проверяющих органах, поэтому в феврале 2015 года полковник карту получил.

Изначально карта предполагала 30% скидки, но после первого посещения ресторана полковник потребовал увеличить скидку до 50% "за общее покровительство". Прокурор отметила, что при оплате счетов в ресторанах Дусса Захарченко сэкономил более 3 млн рублей.

Третий эпизод - злоупотребление служебным положением - в деле Захарченко самый поздний. По версии обвинения, в 2016 году, используя свое служебное положение, полковник воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Пропавшая скидка

Адвокаты продолжают пытаться опровергнуть выводы следствия - согласно материалам дела карточка ресторана La Maree была использована 80 раз, то есть она должна была быть постоянно у Захарченко, но ее при обысках у полковника не нашли. Защита считает, что это показатель того, что Захарченко карточкой не пользовался.

Карточка была оформлена на другого человека. Сам полковник говорит, что ей не пользовался, а обвинение - что карту просто не стали оформлять на самого полковника в целях конспирации.

Захарченко обратил внимание, что Меди Дусс в своих показаниях обещал предоставить видеозаписи с походами обвиняемого в ресторан в те дни, когда использовалась карта, но позднее от своих слов отказался. Полковник считает, что карточкой пользовались другие люди, которые скрывают это от следствия.

"Были варианты похуже"

Первым допрошенным по делу Захарченко свидетелем стал его бывший начальник Феликс Васильков. В 2014 году он был заместителем начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, где Захарченко возглавлял отдел по защите водных ресурсов.

По словам Василькова, главой отдела, который сами сотрудники называют рыбным, Захарченко был назначен по указанию главы управления Дениса Сугробова, которого впоследствии также арестовали и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Васильков назвал обвиняемого грамотным и профессиональным сотрудником, хотя и отметил, что специалистом в рыбной области тот не был. На вопрос, почему тогда был назначен именно Захарченко, свидетель ответил, что не знает. "Наверное, живя в Ростове, он ловил лещей", - пошутил он, добавив, что "были варианты и похуже".

В ответ на вопрос защиты об эффективности работы обвиняемого Васильков сказал, что тот и до назначения главой "рыбного отдела" считался хорошим сотрудником, который быстро учится и может состояться в роли главы отдела.

"Хитрый, умный, плотоядный, меры в женщинах не знал", - сказал Васильков про Захарченко. Однако в ответ на уточняющие вопросы защиты отметил, что просто процитировал Высоцкого и это "можно вычеркивать".

"Отведал ушицы"

Прокурор спросила, знает ли Васильков на основании чего отдел Захарченко проверял компании "Ля Маре" и "Джентрико". "Там, где я сомневался, я просил представить мне материалы проверки. Но не помню уже, чтобы запрашивал материалы", - сказал он.

"Я сам давал команду работать по фирмам-импортерам, которые ввозят продукты из стран, против которых действуют контрсанкции", - сказал он, объяснив, что рыба в России в основном на Дальнем Востоке, а большая часть населения живет до Урала.

"Всякие Дуссы забивают рынок своей рыбой, а российская до потребителей не доходит", - добавил он.

"У меня возникло четкое понимание, что товарищ Дусс попал", - рассказал Васильков о результатах проверки управлением фирм Дусса. По его словам, именно поэтому последний "побежал сдаваться с деньгами" [к Захарченко]. "Человек арабского происхождения просто так с деньгами не расстанется", - уверен свидетель.

Также Васильков рассказал о своем первом и единственном посещении La Maree на Петровке. "Я отведал там ушицы очень плохого качества, и когда товарищ в клетке поймал это La Maree, я был очень доволен", - заявил он. При этом ресторан La Maree управляется не ООО "Ля Маре" и ООО "Джентрико", в отношении которых вел проверку Захарченко.

"Не побежим проверять"

Вторым свидетелем выступил заместитель руководителя московского управления Федеральной налоговой службы Иван Шульга. Как указано на официальном сайте налоговой, Шульга курирует деятельность контрольного отдела и отвечает за работу по данному направлению всех налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС Москвы.

По его словам, одной из причин проведения выездных налоговых проверок в отношении "Джентрико" и "Ля Маре" послужило письмо, полученное из экономического главка МВД в 2014 году. На него налоговики ответили, что с 2012 года налоговые проверки в отношении этих компаний не производились.

"На основе всестороннего анализа было принято решение провести проверку эти организаций", - сказал Шульга.

Вспомнить, когда точно познакомился с Захарченко, свидетель не смог, но сказал, что это точно было на совещании в ФНС. "Как правило, на таких совещаниях бывает узкий круг лиц, и если там появляются незнакомые люди, их всех представляют", - пояснил он, отметив, что общался с Захарченко исключительно по работе.

Защита поинтересовалась, мог ли Захарченко влиять на результаты налоговой проверки. Шульга утверждает, что не мог. "Не значит, что если ГУЭБиПК написало нам письмо, то мы побежим проверять налогоплательщика. Только в случае обнаружения рисков мы проводим проверку", - настаивает он.

Шульга также подтвердил, что по итогам проверки и "Джентрико" и "Ля Маре" были признаны нарушителями налогового законодательства.

Миллиарды и женщины

Замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Намного больше резонанса вызвали не обвинения полковника в коррупции, а результаты обыска в квартирах семьи полковника и женщин, с которыми он жил.

Следователи нашли там склады с почти 8,5 млрд рублей в разной валюте. В декабре 2017 года эти деньги, а также имущество полковника, его семьи и женщин решением Никулинского районного суда изъяли в пользу государства.

Защита Захарченко попыталась обжаловать это решение, но безрезультатно - в июле деньги и имущество обратили в доход государства. Причем до этого, в мае, выяснилось, что из изъятых у полковника денег пропали 3 млн евро, однако их судьба неизвестна.