Журнал Time включил парк "Зарядье" в список 100 лучших мест мира

Правообладатель иллюстрации Bobylev Sergey/TASS Image caption В списке Time нет ранжирования по местам, в него включены как парки, так и рестораны и места для проживания

Журнал Time включил московский парк "Зарядье" в число 100 лучших мест в мире.

"Огромные общественные парки были главной чертой советских городов, центральные, но при этом величественные и официозные - но только не "Зарядье", ставшее первым крупным общественным парком нового типа в Москве за последние 50 лет", - пишет издание.

Парк попал в один список с Эльбской филармонией в Гамбурге, лондонским Митреем, рощей Марипоса-Гроув в Национальном парке в Йосемите и островом Говернорс в Нью-Йоркской бухте.

Кроме парков в списке упомянуты также лучшие места для проживания и рестораны.

Секс и кражи

Парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года на месте снесенной гостиницы "Россия". К тому моменту на него было потрачено 14 млрд рублей. Итоговая смета парка может превысить 25 млрд рублей, не исключали тогда чиновники мэрии.

Вскоре после открытия руководство парка заявило, что посетители украли множество редких растений. По некоторым оценкам, пропало около 10 тысяч растений и были повреждены элементы зданий и паркового освещения. После этого парк временно ограничил доступ посетителей, поменял режим работы и закупил датчики и антенны, считающие посетителей и препятствующие кражам.

На позапрошлой неделе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что в парке "наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом". Он уточнил, что имеются видеозаписи этого и сделал вывод о том, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

"Зарядье" - ландшафтный парк, на его территории воссозданы четыре российские климатические зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Все растения для парка, включая березы, были выращены в Германии.

Image caption Поток посетителей сразу после открытия был неожиданным для "Зарядья"

Проект парка разработан американским дизайн-бюро Diller Scofidio + Renfro. За почти год "Зарядье" посетили почти 10 миллионов человек.

Кроме растений, в парке есть филармония, "Парящий мост", научно-познавательный центр, экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Концертный зал "Зарядья" откроется 8 сентября этого года.