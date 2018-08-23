Фонд Навального: Росгвардия сильно переплачивает за еду

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption С 2018 года продукты Росгвардии поставляет одна крымская компания

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил, что Росгвардия закупает продукты у единственного поставщика, который в 2018 году получил от государства контракты на сумму более 2 млрд рублей. Навальный обратил внимание на то, что после этого закупочные цены на лук, масло, капусту и мясо выросли вдвое.

Еще год назад продуктами Росгвардию обеспечивало множество разных поставщиков. Они неоднократно оказывались в центре скандалов с закупкой некачественной продукции или махинаций с госконтрактами.

Однако, как выяснилось, в декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому единственным поставщиком Росгвардии стала крымская компания "Мясокомбинат "Дружба народов".

Ссылка на это распоряжение содержится в документах госзакупок и в материалах решений ФАС, но официально правительство об этом нигде не сообщало и документ не публиковало.

Документ имел пометку "для служебного пользования", пояснили Би-би-си в пресс-службе правительства, однако с чем было связано решение засекретить документ, не уточнили: он поступил в правительство уже с такой пометкой.

Теперь на указанную компанию обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК изучил заключенные мясокомбинатом контракты с Росгвардией - общая сумма всех контрактов "Дружбы народов" за 2018 год составила 2,2 млрд рублей.

Что не так с контрактом?

Сама по себе процедура закупки у единственного поставщика законна, если это определено распоряжением правительства или президента (в данном случае такое распоряжение есть).

Однако Навальный обратил внимание на цену, по которым Росгвардия закупала у "Дружбы народов" самые банальные продукты. ФБК сравнили закупочные цены контрактов с аналогичными заказами Росгвардии 2017 года и выяснил, что в ряде случаев цены повысились в полтора-два раза.

В 40 контрактах, заключенных с "Дружбой народов" подведомственными Росгвардии организациями, овощи были дороже, чем в конце 2017 года, на 40-200%.

Больше всего подорожала белокочанная капуста, которая поставлялась в воинские части на Кавказе. По контракту, заключенному в конце 2017 года, капуста обошлась Северо-Кавказскому центру материально-технического обеспечения Росгвардии в 14,96 рублей за кг. В 2018 году она стоила 46,78 рублей, то есть в три раза дороже.

Репчатый лук за год подорожал в два раза, с 16 рублей до 37 рублей за килограмм. Яблочный сок для Росгвардии до распоряжения Медведева закупали по 40 рублей за литр, а после - уже по 87 рублей.

"И по картофелю, моркови и сливочному маслу ровно та же самая ситуация. И мы с вами говорим не о копейках", - говорится в расследовании. Для сравнения они приводят данные 40 закупок, стоимость сравниваемых товаров в которых составляет 640 млн рублей.

На сколько в сумме за год подорожали продукты для Росгвардии по всем контрактам, в ФБК не считали. Навальный приводит лишь свою оценку: "Сами понимаете, что если все продукты подорожали в два-три раза, то на морковке и капусте украли никак не меньше 1 млрд рублей", - утверждает Навальный.

Он также обратил внимание, что эти оптовые цены даже выше, чем розничные цены в Москве. Так, капуста в магазине одной из розничных сетей стоит 14 рублей, лук - 26 рублей, яблочный сок - 76 рублей. Сливочное масло по 381 рубль за килограмм (Росгвардия закупает его по 470 рублей), картофель - по 24 рубля (Росгвардия закупает за 31 рубль).

Кроме того, утверждает ФБК со ссылкой на документы госзакупок, продукты для Росгвардии ухудшились по качеству. В частности, он привел в пример мясо. В ноябре 2017 года замороженную говядину для бойцов Росгвардии покупали по 311 рублей за кг. Спустя три месяца силовая структура начала закупать более жесткую говядину и с меньшим минимальным сроком годности, но на 40% дороже - по 436 рублей.

Русская служба Би-би-си направила запросы в Росгвардию, компанию "Дружба народов" и Федеральную антимонопольную службу.

Что не так с компанией?

Компания "Мясокомбинат "Дружба народов", ставшая единственным поставщиком Росгвардии, расположена в Крыму. Раньше она принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, в 2014 году ставшим первым замглавы администрации Петра Порошенко, а затем его советником.

Косюк владел мясокомбинатом и другими активами в Крыму и после аннексии полуострова в 2014 году. Однако в 2017 году холдинг Косюка "Мироновский хлебопродукт" соообщил о продаже своих крымских активов, в число которых входил и "Мясокомбинат "Дружба народов".

Косюк впоследствии назвал это "отъемом", а его представитель сообщил, что теперь комбинаты принадлежат "структурам, близким к руководству Российской Федерации".

Сейчас бенефициаром "Дружбы народов" и еще нескольких компаний в Крыму значится Борис Кантемиров. Человека с такими фамилией, именем и отчеством можно найти на сайте муниципального образования Кавказский регион Краснодарского края.

Там он обозначен как руководитель центрального архива внутренних войск МВД России. Внутренние войска - бывшее подразделение МВД, из которого была сформирована Росгвардия.

Однако Навальный полагает, что Кантемиров может быть связан с премьер-министром, так как был руководителем компании, которая владела участком, который расположен по соседству с другим участком, которым владела компания, которая являлась "дочкой" компании, которая раньше принадлежала фонду "Дар", которым руководил однокурсник Медведева Илья Елисеев.

Мясокосбинат "Дружба народов" и раньше был крупным государственным поставщиком. Так, в 2017 году он был исполнителем госконтрактов на сумму в 1,8 млрд рублей - в том числе Росгвардии, детским садам, школам Крыма и УФСИН. В 2018 году компания заключила с Росгвардией 270 контрактов на сумму 2,2 млрд рублей.