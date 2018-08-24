Помощник Путина отказался от изъятия сверхдоходов у олигархов. Но на их деньги рассчитывает

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Помощник президента Андрей Белоусов 24 августа встретился с крупным бизнесом

Российские бизнесмены встретились с помощником президента Андреем Белоусовым и договорились, что власти не будут изымать у них 513,7 млрд рублей сверхприбыли. Но поучаствовать в исполнении "майского указа" Владимира Путина, похоже, все-таки придется.

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Необходимость сесть за стол переговоров возникла после того, как стало известно о предложении Белоусова изъять у 14 компаний 513,7 млрд рублей сверхприбыли и направить их на исполнение "майского указа". Это предложение раскритиковали как бизнесмены, так и члены правительства.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил, что если оно будет реализовано, то ряд компаний ждет дефолт.

Встреча была анонсирована на прошлой неделе. А 17 августа минфин сообщил, что в ней примет участие министр и вице-премьер Антон Силуанов.

В этом же сообщении говорилось, что правительство выступает против предложения Белоусова. "Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - говорилось в сообщении на сайте минфина.

Но перед началом мероприятия Белоусов сказал: "Мы, кажется, договорились". А глава "Сибура" Дмитрий Конов и вовсе заявил журналистам: "Нас пригласили поговорить о текущей макроэкономической ситуации. Может, это будет приятно и не так драматично, как вы пытаетесь представить". И назвал мероприятие "встречей приятных людей".

Как прошла встреча?

Встреча продолжалась около часа. После нее бизнесмены вышли довольными, но общаться с журналистами не стали.

Image caption Бизнесмены покидают встречу с Белоусовым и Силуановым

Накануне встречи источник в одной из компаний из "списка Белоусова" сказал, что в ходе непубличных обсуждений предложения Белоусова чиновники предложили альтернативу: заставить бизнес вкладывать деньги в проекты, не связанные напрямую с производством, а взамен предложили преференции.

Но это, по словам источника, также не является выгодным для бизнеса, так как будет означать, что придется "изымать средства", которые были запланированы на текущую деятельность и обслуживание кредитов.

После встречи глава РСПП Александр Шохин сказал, что бизнес и чиновники обсуждали не письмо Белоусова, а то, как компании в своих инвестиционных планах реализуют указ президента.

"Мы договорились о том, что будем искать инвестинструменты и такие проекты, чтобы заинтересовать бизнес в реализации этих проектов, но не в ущерб компаний", - сказал он журналистам.

Белоусов назвал разговор "очень позитивным" и обозначил приоритетные направления для инвестиций. Это инфраструктура, экология, цифровизация, внедрение новых технологий.

"Приятно удивило то, что компании готовы активно включаться в работу по общественной повестке в шестилетний цикл, - сказал помощник Путина. - Бизнес сам сказал, что готов финансировать, но ему нужно подсказать, куда, дать модель и государственную поддержку".

Силуанов в свою очередь сказал, что налоговая нагрузка на бизнес не повысится и что власти выработают меры по поддержке проектов, интересных и государству и бизнесу, "без давления на бизнес".

"Уклонисты будут, но этим должно заниматься РСПП", - сказал Белоусов.

"Главное, чтобы не Следственный комитет", - пошутил Шохин в ответ.

О чем договорились чиновники и бизнесмены?

По словам Шохина, речи о "формировании финансового мешка, куда все скинутся, и правительство будет решать, куда направить деньги", не будет.

Будет создана рабочая группа, которую возглавят Шохин и Силуанов, в нее войдут бизнесмены, владельцы крупнейших компании России. Задача этой группы - до ноября определить финансовые модели участия бизнеса и меры господдержки бизнеса в таких проектах.

Речь будет идти в основном о субсидировании процентных ставок со стороны государства, гарантий и так далее, уточнил Силуанов.

500 млрд рублей - это верхняя граница суммы, которую ждут чиновники от бизнеса на выполнение "майского указа". Белоусов добавил, что хорошим будет результат, если будет проинвестировано 200-300 млрд рублей.

"Слово изъятие в кондовом смысле никогда не стояло", - сказал он. По его словам, указ Путина уже обеспечен финансированием.

"Но указ - это верхняя часть айсберга. Лишь часть мер, которые нужно воплотить в жизнь до 2024 года", - добавил Белоусов. Цель его письма, по словам помощника Путина, заключалась в том, чтобы правительство "поработало с компаниями и поискало способы финансирования общественной повестки".