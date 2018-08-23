Она была анонимным источником американских СМИ. За это ей дали пять лет

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Бывшая сотрудница компании-подрядчика Агентства национальной безопасности США Реалити Уиннер приговорена к пяти годам тюремного аключения за то, что поделилась с журналистами секретным отчетом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

26-летняя Уиннер еще в июне созналась в том, что поделилась сверхсекретным отчетом с журналистами. Ей грозило до 10 лет тюрьмы, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием, признав вину и согласившись на пятилетний срок, избавив прокуроров от необходимости представлять свои доказательства в суде.

Бывшая военная переводчица получила самый жесткий в истории США приговор за преступление, связанное со "сливом" информации в СМИ.

"Я искренне извиняюсь и беру на себя всю ответственность за свои действия. В первую очередь я хотела бы извиниться перед своей семьей", - сказала Уиннер на оглашении приговора в суде города Огаста, штат Джорджия.

Уиннер приговорили на основании закона о шпионаже, обвинения в нарушении которого предъявляли Эдварду Сноудену.

Взлом аппаратов для голосования

Уиннер привлекли к суду в летом прошлого года, вскоре после того, как материалы АНБ появились на сайте издания Intercept, специализирующегося на проблемах национальной безопасности.

Сайт назвал попавшие к нему секретные документы "самым детальным описанием русского вмешательства в выборы, составленным правительством США", и заключил, что Россия проникла в избирательную систему Америки гораздо глубже, чем раньше думали.

Как говорится в материалах АНБ, за несколько дней до выборов 2016 года хакеры российской военной разведки взломали компьютеры американского поставщика программного обеспечения для аппаратов для голосования и отправили фишинговые имейлы более чем 100 сотрудникам местных избирательных комиссий с целью выведать у них пароли доступа к закрытым системам.

После того как журналисты попросили чиновников АНБ прокомментировать утечку, в агентстве началось внутреннее расследование.

Выяснилось, что материалы, имевшие гриф "Сверхсекретно" и поступившие на объект АНБ в Джорджии в начале мая, распечатали шесть сотрудников. Среди них была юная Уиннер, раньше служившая в ВВС, а 13 февраля поступившая на работу в компанию Pluribus International, у которой имеется контракт с АНБ.

Следователи залезли в рабочий компьютер Уиннер и обнаружили, что в марте она писала в Intercept со своего личного аккаунта и просила у сайта распечатку подкаста.

Кроме того, следователи узнали, что 9 мая Уиннер искала в закрытой системе АНБ разведывательные отчеты, которые потом были разглашены на сайте.