ФСИН проверяет новое видео с избиениями в колонии Ярославля

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Ярославская колония №1 получила печальную известность после публикации видео с пытками осужденного Евгения Макарова

Федеральная служба исполнения наказаний России проверяет опубликованное в четверг изданием "Новая газета" видео с избиением осужденных ярославской колонии №1, оказавшейся в центре скандала после материала о пытках осужденного Евгения Макарова.

Как сообщили в ведомстве, видеозапись была выявлена ранее при проверке ФСИН, которая началась после того как видео с избиением Макарова стало достоянием общественности.

"Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте "Новой газеты", были ранее выявлены комиссией ФСИН России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа 2018 г. направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В материале "Новой газеты" говорится, что события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее - с избиением осужденного Евгения Макарова - распространил фонд "Общественный вердикт".

"Новые видео пыток из Ярославской колонии №1. Снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр", - говорится в распространенном в четверг сообщении фонда.

На видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляют их.

Ролик заканчивается на том, как несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, а один из работников берет с собой намоченную простынь.

Первое видео

Первое видео с пытками заключенного Евгения Макарова было опубликовано в июле и вызвало большой общественный резонанс. Запись была сделана в июне прошлого года.

После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От должностей отстранили 17 сотрудников колонии.

В общей сложности по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Всем уже предъявлены обвинения.

После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, сложившаяся в исправительных учреждениях обстановка "требует немедленного вмешательства".

Как заявило следствие, группа сотрудников ФСИН на территории исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

Замглавы ФСИН Анатолий Рудый признал, что сотрудники службы "не должны были допустить произошедшее". При этом он заявил, что заключенный Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников".

Исправительная колония №1 в Ярославской области ранее уже упоминалась в СМИ в связи с предполагаемыми избиениями заключенных.

Весной 2017 года заключенный ярославской ИК-1 Руслан Вахапов рассказал, что его, осужденного по "болотному делу" Ивана Непомнящих и Макарова жестоко избили.