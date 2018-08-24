Плохой стрелок: что узнали СМИ о напавшем на полицейских в Москве

Накануне в переулке Сивцев Вражек в самом центре Москвы произошла перестрелка. Как заявили в Следственном комитете России (СКР), мужчина, вооруженный пистолетом, "беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо", а те открыли по нему ответный огонь.

В пятницу в СКР подтвердили сообщения о том, что 31-летний мужчина, напавший на полицейских, умер в больнице от полученного ранения. В ведомстве добавили, что устанавливают "побудившие гражданина к совершению преступления" мотивы, но имя его не уточнили.

По информации СМИ, стрельбу по полицейским открыл уроженец Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. Что узнали о нападавшем СМИ?

"Не умел обращаться с оружием"

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник, у нападавшего не было большого опыта обращения с оружием.

"Большого опыта обращения с оружием у Кунашева не было, это подтверждают как видеозаписи с места происшествия, так и показания свидетелей", - сказал собеседник агентства.

Кунашев произвел не менее десяти выстрелов, из которых точным был только один, пояснил он. О том, что Кунашев произвел десять выстрелов в сторону полицейских, сообщает также источник ТАСС в правоохранительных органах.

ТАСС, РИА Новости и Интерфакс пишут, что нападавший стрелял из пневматического оружия, а не травматического, как сообщалось накануне.

В пресс-службе МВД накануне сообщали, что один из полицейских получил непроникающее ранение в ногу и его жизни ничего не угрожает.

Судя по видеозаписи, опубликованной в официальном YouTube-канале СКР в пятницу, мужчина подошел к полицейским и начал стрелять в них с довольно близкого расстояния. Когда полицейские отбежали и начали стрелять в ответ, нападавший не прятался, а лишь шагал из стороны в сторону. Спустя примерно 30 секунд перестрелки он бросился бежать, но почти сразу упал лицом вниз.

Возникает вопрос, почему в ответ на стрельбу полицейские не сразу смогли попасть в нападавшего. На него попытался ответить источник РИА Новости. По его словам, сначала сотрудники произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь на поражение, ранив нападавшего в грудь и голову.

"В момент нападения полицейские в форме следовали с постов в Денежном переулке у посольства Чили и посольства Габонской республики", - пояснил собеседник агентства.

Не привлекался к ответственности, "увлекался исламом"

Как пишет Интерфакс, следствие рассматривает несколько версий нападения, в тот числе попытку завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение - возможно, под воздействием наркотиков.

По словам одного из источников Интерфакса, в настоящий момент установлено, что Кунашев к уголовной ответственности ранее не привлекался. Данных о связях нападавшего с подпольем или экстремистскими организациями, по его словам, также нет.

В то же время собеседник агентства отметил, что Кунашев "увлекался исламом", о чем говорят его публикации в социальных сетях и следует из показаний знакомых.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следователи планируют посмертно проверить психическое состояние нападавшего. Для этого будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее источник сообщал, что в момент нападения на полицейских мужчина находился в неадекватном состоянии.

Инцидент в Москве произошел спустя несколько дней после того, как в Чечне произошла серия нападений на сотрудников полиции, в которых участвовали молодые люди, в том числе 11-летний подросток.

Все пятеро нападавших погибли, полицейские получили ранения. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что "команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям". В соцсетях, как пишет издание "Кавказский узел", "раскритиковали силовиков Кадырова за убийство детей".