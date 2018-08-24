Путин назначил нового посла в Минске. Чем он известен и о чем это говорит

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Бабич всего несколько месяцев был премьером в Чечне, но в Кремле этот опыт ценят до сих пор

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию сотрудничества с этой страной. СМИ писали, что Бабич отправится в Минск с особой миссией, но не уточняли, с какой именно.

Почему это важно и кто такой Бабич?

До сих пор он занимал пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

В конце июня, когда Путин обновил состав полпредов, не было только одного указа - о переназначении или увольнении Бабича.

Тогда СМИ предполагали, что чиновник, которого ценят в Кремле, готовится занять новый пост - например, в администрации президента, поскольку сам давно хотел сменить сферу деятельности. "Вокруг Бабича что-то происходит", - говорил газете "Ведомости" близкий к Кремлю источник.

В июле стало известно, что Бабича решено отправить послом в Минск. Его кандидатура обсуждалась в комитетах Госдумы и Совета Федерации - как это всегда делается, в закрытом режиме.

Беларусь - особая страна для России, отношения между Москвой и Минском часто бывают напряженными. В таких "родственных" государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, объяснял собеседник "Ведомостей".

К Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в кресле полпреда (с 2011 года) - назначения на другие посты по разным причинам не складывались, писала газета.

Чем отличился Бабич?

49-летний чиновник окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, служил в ВДВ и войсках КГБ, а в региональную политику пришел в 2000 году, когда президентом России стал Путин.

Сначала он был первым зампредом правительства Московской области (губернатором тогда был генерал Борис Громов), уже через год сменил регион и стал первым зампредом главы администрации Ивановской области (при губернаторе-коммунисте Владимире Тихонове). И в том же 2002 году он снова переехал - стал премьер-министром в Чечне, которая была разрушена после второй войны.

По версии "Ведомостей", именно работа в Грозном (а там он тоже задержался ненадолго - с ноября 2002-го по февраль 2003-го) обеспечила Бабичу доверие со стороны президента: "Когда-то он выполнял важное задание в Чечне, и этой заслуги ему не забудут".

Именно Бабича источники газеты "Коммерсант" называли возможным преемником Владислава Суркова на посту кремлевского куратора Донбасса (но в итоге остался Сурков).

Какое задание может быть в Минске?

Посол в Минске - это скорее представитель по особым поручениям, учитывая характер отношений между двумя странами, писала газета, и это фактически подтвердил Путин, подписав указ о назначении Бабича не только послом, но и спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Пост посла и спецпредставителя совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, когда возглавляли российскую дипмиссию на Украине.

О том, что Москва выслала в Минск документы на получение агремана (предварительного согласия) на назначение Бабича послом, РБК сообщал еще в июле. Беларусь, по данным "Ведомостей", с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах "развивает слишком активную деятельность", из-за чего у Минска "могли быть опасения".

Указ о назначении Бабича Путин подписал всего спустя два дня, как к нему в Сочи приезжал белорусский президент Александр Лукашенко. Обсуждали ли они кандидатуру нового посла, не сообщалось, но комментируя визит Лукашенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что отношения между Москвой и Минском "не могут существовать без шероховатостей".

При этом однажды Бабичу уже отказывали в разрешении работать послом - это сделала Украина в августе 2016 года. Тогда комитеты обеих палат российского парламента утвердили его кандидатуру, но Киев агреман не дал. Минск себе этого позволить не мог.

"Шероховатости" между Москвой и Минском

Лукашенко уже много лет позволяет себе резкую критику в адрес российского руководства. Всплески его гнева, как правило, связаны с торгово-экономическими отношениями, которые Путин поручил курировать Бабичу.

Самые острые темы - цены на нефть и газ, а также поставки белорусских продуктов. Минску не раз удавалось добиться льгот при поставках сырья, в том числе для своих НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть и продают на экспорт, выплачивая пошлину в белорусскую казну.

Москва и Минск много раз вели тяжелые переговоры о погашении долга за нефть и газ, выплачивать который Лукашенко отказывался, требуя особых условий и напоминая о военном сотрудничестве, за которое, по его мнению, Россия должна быть благодарна союзному государству.

В начале августа агентство Рейтер сообщало, что Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. А еще раньше президент Лукашенко выступил с очередной порцией критики в адрес Москвы, упрекнув ее в несоблюдении обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам", - сказал он. "Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят!" - возмущался Лукашенко 10 августа.

22 августа он провел переговоры с Путиным, а 24 августа вопрос с назначением нового посла и спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества был решен указом российского президента.

"Президент Александр Лукашенко любит поднимать вопрос молока и масла на высокую политическую высоту и решать возникающие трудности напрямую с президентом России", - говорил РБК замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назначение посла с расширенными полномочиями, по его мнению, позволит Путину уйти от регулярных "разборок" с Лукашенко.

Прежний посол - бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков - в непростые вопросы экономических отношений Москвы и Минска не вмешивался.