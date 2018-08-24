За кражу гальки с пляжа власти британского Корнуолла готовы нещадно штрафовать

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Британец был вынужден проехать сотни километров, чтобы вернуть на пляж в графстве Корнуэлл, где он отдыхал, "украденные камешки".

В противном случае ему грозило административное преследование и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Известно, что власти Корнуолла настигли его уже дома, по возвращении из отпуска, но как именно его отследили - не сообщается.

Бухта Крэкингтон Хэйвен, где отдыхал турист - одно из самых живописных мест Корнуолла, и тысячи туристов забирают отсюда камешки на память. Однако местный совет, которому принадлежат 57 пляжей графства, бьет тревогу, утверждая, что эта практика наносит вред экологии побережья.

"На первый взгляд все безвредно, но, учитывая, сколько камней год за годом увозят отсюда тысячи и тысячи туристов, есть реальная угроза эрозии побережья, разрушения естественной защиты от затоплений, а также истребления флоры и фауны", - говорит представитель совета.

Правообладатель иллюстрации Jen Dixon Image caption Бухта Crackington Haven - одно из самых живописных мест Корнуолла

Желание властей графства бороться с этим явлением многим понятно, однако, по словам туристов и местных жителей, делают они это очень агрессивно.

Например, на всей протяженности пляжа в конце июля были установлены предупредительные знаки с весьма жесткими и неучтивыми формулировками.

"Кроме того, что эти знаки портят великолепный вид, они еще и создают атмосферу, как будто мы в полицейском государстве", - жалуется местная жительница Джеки Карпентер.

"Очень жаль, что из-за воровства камней наш пляж теперь замусорен этими желто-красными вывесками с угрозами страшных кар. Они ужасно некрасивые, зловещие и их слишком много", - говорит местная художница Джен Диксон.

"Я слышала, как туристы, гуляющие по побережью, говорили, насколько враждебно выглядят эти надписи", - делится еще одна местная жительница Лиза Уорд.

Правообладатель иллюстрации Jen Dixon / Barry Jordan Image caption Многие местные жители и туристы находят эти знаки крайне недружелюбными

"Те, кто видел, как сильно пострадал пляж от бури несколько лет назад, знают, какой разрушительной силой обладает вода. Уберите отсюда гальку, и этот берег будет разрушаться после каждого шторма", - объясняет действия местного совета его сотрудник Барри Джордан.

Он также напоминает, что вынос камней или песка с пляжей запрещен Актом о защите береговой линии, принятом еще в 1949 году.

Правообладатель иллюстрации Jen Dixon Image caption Несколько лет назад в этих местах в результате шторма произошло серьезное затопление, которое едва ли уничтожило весь пляж

Вследствие негативной общественной реакции две таблички были все же сняты местным советом в минувший вторник.