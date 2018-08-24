Наркоторговцы прорыли тоннель в Мексику из ресторана KFC в Аризоне

Правообладатель иллюстрации Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption Этот туннель использовался для переправки наркотиков из Мексики в США

Власти США обнаружили секретный туннель для контрабанды наркотиков из Мексики: он соединял частный мексиканский дом и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Длина подземного хода - около 180 м.

Полиция обнаружила туннель после того, как установила слежку за Иваном Лопесом - владельцем заброшенного здания в приграничном городе Сан-Луис. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена крупная партия наркотиков на сумму почти в миллион долларов.

Оперативники нашли у Лопеса метамфетамин, кокаин, героин и фентанил.

После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании, на кухне которого и был обнаружен вход в туннель.

Власти пока не знают, давно ли был вырыт подземный ход. Известно лишь, что Лопес стал собственником здания в апреле этого года.

Как сообщается, туннель пролегает на глубине около 6,5 м, из ресторана он вел в частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо. Вход в него был спрятан за кроватью в спальне.

Правообладатель иллюстрации Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption Туннель вел из заброшенного ресторана KFC в частный дом в Мексике

Как отметил в интервью Ассошиэйтед пресс эксперт Иммиграционной и таможенной полиции США Скотт Браун, в последнее время полиция фиксирует рост числа туннелей для переправки наркотиков через границу, при том что обустройство одного подземного хода может стоить сотни тысяч долларов.

"Туннели - это очень затратное дело, но их число увеличилось с тех пор, как ужесточились меры безопасности на границе", - сказал Браун.

Правообладатель иллюстрации Homeland Security Investigations/Yuma Sector BP Image caption Высота обнаруженного туннеля - около 150 см, ширина - около 90 см

В последнее время спецслужбы США нередко обнаруживают подобные подземные ходы.

В 2016 году туннель длиной около 800 м был найден в калифорнийском городе Сан-Диего. Местные власти называли его одним из самых длинных наркотуннелей, когда-либо обнаруженных на границе с Мексикой.

Каждый месяц пограничные власти США сообщают об огромных объемах изъятых наркотических веществ. Только в июле этого года на пограничных пунктах по всей стране было изъято 15 кг героина, 10,8 кг кокаина, 327 кг метамфетаминов и 1900 кг марихуаны.