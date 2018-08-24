"Символ разделения": в Испании планируют вынести останки Франко из мавзолея

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На могиле Франсиско Франко каждый день появляются свежие цветы

Правительство Испании приняло декрет о перезахоронении останков бывшего лидера страны Франсиско Франко. Такое решение было принято после нескольких десятилетий споров в обществе и во властных кругах - однако для вступления в силу документ должен получить поддержку парламента.

Останки Франко после его смерти были захоронены в Долине Павших, монументальном комплексе в 60 км от Мадрида, который строился по приказу самого диктатора после окончания гражданской войны 1936-39 годов. В Долине захоронены более 34 тысяч человек с обеих воюющих сторон.

Как заявила в пятницу вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво, нынешнее место захоронения Франко "демонстрирует отсутствие уважения к миру и жертвам, которые там захоронены".

Документ вносит изменения в закон об исторической памяти, принятый в 2007 году и предполагающий избавление от символов франкизма. Теперь декрет должен быть одобрен конгрессом депутатов.

Премьер-министр страны Педро Санчес, пришедший к власти в июне этого года, ранее заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

"Как сложившаяся европейская демократия, Испания не может разрешать символы, которые разделяют испанцев", - говорил Санчес вскоре вступления в должность премьера. Он также отмечал, что подобный мавзолей невозможно себе представить ни в одной другой европейской стране, пережившей фашистскую диктатуру.

Как ожидается, декрет о перезахоронении Франко поддержит левая партия Podemos и националистические партии Каталонии и Страны Басков. Против декрета собирается голосовать главная оппозиционная сила страны - Народная партия Испании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франко пришел к власти в 1939 году в результате гражданской войны и был лидером Испании до своей смерти 20 ноября 1975 года

Против перезахоронения выступают и потомки Франко, которые уже не раз заявляли, что не согласятся переносить его останки в фамильный склеп в Галисии.

Правительство Санчеса также планирует создать так называемую "комиссию правды", которая, в частности, должна заняться переучетом всех захоронений времен гражданской войны и созданием новой системы репараций, которые выплачиваются потомкам жертв конфликта.

На месте Долины Павших власти планируют создать антифашистский музей и памятник примирению.

Спорный монумент

Комплекс Долина Павших был построен в 1940-59 годах, в его строительстве участвовали в том числе политические заключенные-республиканцы.

Среди основных элементов мемориала - огромный крест, экспланада и базилика, вырубленная в скале. Франко распорядился похоронить в Долине Павших как республиканских, так и франкистских военных, намереваясь создать символ приминения.

Однако многие называют мемориал памятником диктатуре, поскольку в его центре находится могила самого диктатора, на которой каждый день появляются свежие цветы и у которой часто собираются его последователи и члены ультраправых организаций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Долина Павших продолжает вызывать горячие споры в испанском обществе

Напротив могилы Франко находится захоронение основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы.

В 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, согласно которому Долину Павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма, однако реализация этого документа была приостановлена после утраты социалистами парламентского большинства.

В 2013 году Социалистическая рабочая партия выступила с предложением перенести мавзолей Франко и могилу Примо де Риверы из Долины Павших в другое место.