Из-за нового видео с пытками заключенных в Ярославле возбуждено дело

Правообладатель иллюстрации Metelitsa Sergey/TASS Image caption Ярославская колония номер 1 стала известна месяц назад после публикации видео с избиением заключенного

Следователи возбудили второе уголовное дело о пытках в колонии в Ярославской области после того, как "Новая газета" опубликовала еще одно видео с издевательствами над заключенными.

Как заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на этой записи среди сотрудников ФСИН, избивавших заключенных, замечены двое, уже фигурировавшие в расследовании.

Как сообщают в СКР, в 2017 году между осужденным и одним из инспекторов произошел "словесный конфликт". После этого группа сотрудников "решила наказать осужденного" за оскорбление сотрудника учреждения и за многочисленные нарушения условий содержания.

"Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары", - говорится в заявлении следователей.

Второе видео избиения сотрудниками ФСИН заключенного "Новая газета" опубликовала в четверг, 23 августа.

В материале "Новой газеты" говорится, что события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее - с избиением осужденного Евгения Макарова - распространил фонд "Общественный вердикт".

"Новые видео пыток из Ярославской колонии номер 1. Снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр", - говорилось в распространенном сообщении фонда.

На видео сотрудники колонии выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, оскорбляют их.

Ролик заканчивается на том, что несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, а один из работников берет с собой намоченную простыню.

ФСИН в тот же день сообщила, что начала проверку, и о том, что ведомство уже выявило это видео ранее при первой проверке, передав следователям для принятия процессуального решения.

Первое видео

Первое видео с пытками заключенного Евгения Макарова было опубликовано месяц назад и вызвало большой общественный резонанс. Сама запись была сделана в июне прошлого года.

После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От должностей отстранили 17 сотрудников колонии.

В общей сложности по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Всем уже предъявлены обвинения.

Как заявило следствие, группа сотрудников ФСИН на территории исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. Как заявил тогда генпрокурор Юрий Чайка, сложившаяся в исправительных учреждениях обстановка "требует немедленного вмешательства".