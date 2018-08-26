"Знал, что меня посадят": советское вторжение в Чехословакию глазами участников

В Чехии про события августа 68 года помнят по сей день и русских считают оккупантами. Однако, по результатам опроса "Левада Центра", более трети россиян уверены, что руководство СССР тогда поступил правильно.

В своей правоте уверен и советский десантник Алим Гафаров, который принимал участие в захвате Праги. Русская служба Би-би-си организовала встречу советского солдата с чехом, который боролся за свободу своей страны, а также поговорила с лидером советского протеста против оккупации Павлом Литвиновым про современную Россию.