Трамп отзывает визит госсекретаря США Помпео в Северную Корею
По решению президента Трампа визит госсекретаря США Майк Помпео в КНДР отменяется.
Причину президент США, по своей привычке, объяснил в "Твиттере": он недоволен тем, что КНДР тормозит сворачивание своей ядерной программы.
Он также выразил опасение, что Китай недостаточно настойчиво требует от Пхеньяна разоружения - возможно, из-за напряженности в американо-китайских отношениях, связанных с торговыми тарифами.
После первой в истории личной встречи действующего президента США с лидером КНДР Дональд Трамп объявил, что Северная Корея более не является угрозой для США, хотя перед июньским саммитом в течение многих месяцев Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались угрожающими посланиями. взаимными оскоблениями и чуть ли не грозили началом ядерной войны.
После исторических рукопожатий и улыбок на саммите в июне была подписана декларация, одним из пунктов которой значилось освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.
Однако с тех пор, согласно целому ряду сообщений из разных источников, руководство коммунистического режима КНДР так и не приступило к демонтажу ядерных мощностей.
Самый недавний "тревожный звонок" поступил от неназванных американских дипломатов, рассказавших газете Washington Post о том, что КНДР, по всей видимости, разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты.
Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) также заявляет, что Северная Корея продолжает свою ядерную программу.
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Челночная дипломатия Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео должен был отправиться в Пхеньян на будущей неделе в сопровождении недавно назначенного специального посланника по Северную Корею Стивена Бегуна - вплоть до недавнего времени - топ-менеджера автомобильного гиганта Ford.
Это должен был быть четвертый визит госсекретаря Помпео в эту страну, хотя встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этот раз запланирована не была.
Впервые Помпео посетил Северную Корею с тайным визитом еще в свою бытность директором ЦРУ.
Твиттер-дипломатия Трампа
Объявив об отмене поездки Майка Помпео, Трамп в одном из трех твитов на эту тему обрушился с критикой на Китай.
"Из-за нашего гораздо более жесткого торгового подхода к Китаю, не думаю, что они помогают с процессом денуклеаризации, как раньше (несмотря на действующие санкции ООН", - написал Трамп.
Китай и США увязли в торговой войне, которую Дональд Трамп начал резким повышением пошлин на китайское сырье и продукцию.
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Однако всего лишь два дня назад Трамп сказал, что Китай оказывает Америке "огромную помощь по поводу Северной Кореи".
Так что Помпео, возможно, все-таки еще поедет.
"Госсекретарь Помпео с нетерпением ожидает своей поездки в Северную Корею в ближайшем будущем, скорее всего, после того, как будет принято решение по нашему торговому соглашению с Китаем. А пока я хочу послать мои самые теплые пожелания и привет председателю Киму. Предвкушаю нашу с ним скорую встречу!" - написал Трамп в "Твиттере".
Означает ли это изменение позиции США?
"От Северной Кореи больше не исходит ядерной угрозы", - написал в июне этого года Трамп в "Твиттере", вернувшись домой из Сингапура после саммита с Ким Чен Ыном.
Отмена визита Помпео может показаться изменением курса Белого дома.
Но на самом деле отношение Трампа к Северной Корее на протяжении всего этого времени постоянно колебалось.
После визита Майка Помпео в Пхеньян в июле этого года руководство КНДР обвинило госсекретаря в том, что он предъявляет "бандитские требования", однако затем было объявлено о его новом визите, который теперь отменен.
Да и сам саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына, изначально назначенный на май, поначалу тоже был отменен - после того, как Трамп заявил об "открытой враждебности" Пхеньяна, - но потом все-таки состоялся.
Вашингтон ясно давал понять, что до того, как Америка рассмотрит снятие экономических санкций с КНДР, Пхеньян должен прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.
На саммите в Сингапуре казалось, что перелом в отношениях достигнут.
Однако реальных шагов к демонтажу ядерной программы КНДР не видно.
Менее года назад, в сентябре 2017 года, КНДР провела шестые по счету ядерные испытания, заявив, что теперь обладает способностью нанести ядерный удар по США.