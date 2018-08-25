Трамп отзывает визит госсекретаря США Помпео в Северную Корею

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нет проблем: после встречи в Сингапуре Трамп написал, что больше не видит угрозы от КНДР

По решению президента Трампа визит госсекретаря США Майк Помпео в КНДР отменяется.

Причину президент США, по своей привычке, объяснил в "Твиттере": он недоволен тем, что КНДР тормозит сворачивание своей ядерной программы.

Он также выразил опасение, что Китай недостаточно настойчиво требует от Пхеньяна разоружения - возможно, из-за напряженности в американо-китайских отношениях, связанных с торговыми тарифами.

После первой в истории личной встречи действующего президента США с лидером КНДР Дональд Трамп объявил, что Северная Корея более не является угрозой для США, хотя перед июньским саммитом в течение многих месяцев Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались угрожающими посланиями. взаимными оскоблениями и чуть ли не грозили началом ядерной войны.

После исторических рукопожатий и улыбок на саммите в июне была подписана декларация, одним из пунктов которой значилось освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.

Однако с тех пор, согласно целому ряду сообщений из разных источников, руководство коммунистического режима КНДР так и не приступило к демонтажу ядерных мощностей.

Самый недавний "тревожный звонок" поступил от неназванных американских дипломатов, рассказавших газете Washington Post о том, что КНДР, по всей видимости, разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) также заявляет, что Северная Корея продолжает свою ядерную программу.

Челночная дипломатия Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео должен был отправиться в Пхеньян на будущей неделе в сопровождении недавно назначенного специального посланника по Северную Корею Стивена Бегуна - вплоть до недавнего времени - топ-менеджера автомобильного гиганта Ford.

Это должен был быть четвертый визит госсекретаря Помпео в эту страну, хотя встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этот раз запланирована не была.

Впервые Помпео посетил Северную Корею с тайным визитом еще в свою бытность директором ЦРУ.

Твиттер-дипломатия Трампа

Объявив об отмене поездки Майка Помпео, Трамп в одном из трех твитов на эту тему обрушился с критикой на Китай.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump ...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

"Из-за нашего гораздо более жесткого торгового подхода к Китаю, не думаю, что они помогают с процессом денуклеаризации, как раньше (несмотря на действующие санкции ООН", - написал Трамп.

Китай и США увязли в торговой войне, которую Дональд Трамп начал резким повышением пошлин на китайское сырье и продукцию.

Однако всего лишь два дня назад Трамп сказал, что Китай оказывает Америке "огромную помощь по поводу Северной Кореи".

Так что Помпео, возможно, все-таки еще поедет.

"Госсекретарь Помпео с нетерпением ожидает своей поездки в Северную Корею в ближайшем будущем, скорее всего, после того, как будет принято решение по нашему торговому соглашению с Китаем. А пока я хочу послать мои самые теплые пожелания и привет председателю Киму. Предвкушаю нашу с ним скорую встречу!" - написал Трамп в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump ...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майк Помпео был в КНДР в июле этого года

Означает ли это изменение позиции США?

"От Северной Кореи больше не исходит ядерной угрозы", - написал в июне этого года Трамп в "Твиттере", вернувшись домой из Сингапура после саммита с Ким Чен Ыном.

Отмена визита Помпео может показаться изменением курса Белого дома.

Но на самом деле отношение Трампа к Северной Корее на протяжении всего этого времени постоянно колебалось.

После визита Майка Помпео в Пхеньян в июле этого года руководство КНДР обвинило госсекретаря в том, что он предъявляет "бандитские требования", однако затем было объявлено о его новом визите, который теперь отменен.

Да и сам саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына, изначально назначенный на май, поначалу тоже был отменен - после того, как Трамп заявил об "открытой враждебности" Пхеньяна, - но потом все-таки состоялся.

Media playback is unsupported on your device Видео разрушения ядерного полигона в КНДР

Вашингтон ясно давал понять, что до того, как Америка рассмотрит снятие экономических санкций с КНДР, Пхеньян должен прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

На саммите в Сингапуре казалось, что перелом в отношениях достигнут.

Однако реальных шагов к демонтажу ядерной программы КНДР не видно.

Менее года назад, в сентябре 2017 года, КНДР провела шестые по счету ядерные испытания, заявив, что теперь обладает способностью нанести ядерный удар по США.