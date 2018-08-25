В Москве задержали Алексея Навального, причин не сообщают

Правообладатель иллюстрации REUTERS/Vincent Kessler Image caption Навальный последний раз вышел после административного ареста в конце июня

Российского политика Алексея Навального задержали во дворе его дома в Москве. В его штабе задержание связывают с запланированной на сентябрь акцией против повышения пенсионного возраста.

Днём 25 августа оппозиционного политика Алексея Навального задержали у подъезда его дома. Об этом в "Твиттере" сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По её данным, политика доставили в ОВД Даниловский. В ОВД подтвердили задержание Навального.

Пропустить Twitter пост , автор: @Kira_Yarmysh Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Официальный повод для задержания политика не известен.

Адвокат блогера Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании своего подзащитного, отметив, что причина пока не известна.

"Мы уверены, что задержание Навального связано с акциями 9 сентября," - пояснила Ярмыш Русской службе Би-би-си.

По данным Ярмыш, у политика отобрали телефон. Кроме того, к нему не могут попасть его защитник, в ОВД ссылаются на введение плана "Крепость". Сторонники Навального подали по этому поводу жалобу в УВД по ЮАО. "В УВД по ЮАО ни о каком плане "Крепость" не знают," - написала Ярмыш.

Пропустить Twitter пост , автор: @Kira_Yarmysh В ОВД Даниловский объявили план Крепость и пока не пускают защитника к Алексею — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Сигнал "Крепость" предполагает "сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск".

Позже пресс-секретарь Навального написала у себя в "Твиттере": "Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка".

По словам источника "Интерфакса", врачи осмотрели политика в травмпункте, после этого он был возвращён в ОВД "Дорогомилово". По словам собеседника агентства, серьезных травм у Навального не зафиксировано.

В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, заснят момент, когда политика выводят из здания ОВД и сажают в машину скорой помощи.

Как написали в "Твиттере" сторонники Навального, защитник Илья Пахомов передал сотрудникам полиции для него подушку, спортивные штаны и толстовку.

По словам Ярмыш, Навального задержали в рамках протокола от 31 января 2018 года. "То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала пресс-секретарь.

У Би-би-си нет официального подтверждения этой информации.

В случае подтверждения этих данных Навальному за январскую акцию может грозить до 30 суток административного ареста. В этом случае активист не сможет принять участие в митинге против повышения пенсионного возраста, назначенном на 9 сентября.

Утром 25 августа глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что власти Москвы рассмотрят заявку сторонников Навального о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Накануне чиновник сообщил, что заявка о проведении акции 9 сентября была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена.

Активисты подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства на Тверской улице, заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

Череда задержаний

Правообладатель иллюстрации Смирнов Владимир/ТАСС Image caption За последний год оппозиционного политика неоднократно задерживали и приговаривали к различным срока административного ареста

За последний год Навальный уже дважды оказывался под административным арестом.

15 мая Тверской суд в Москве назначил ему 15 суток за неповиновение полиции на протестной акции 5 мая. В тот же день ему присудили 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации митинга. Сроки не суммировались - Навальный в итоге провел в изоляторе 30 суток.

20 суток ареста Навальный получил в октябре 2017 года за призывы к участию в несогласованных акциях. Его задержали на выходе из его дома, когда политик собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.

Алексей Навальный находится на испытательном сроке сразу по двум уголовным делам.

В середине июня Симоновский суд Москвы продлил на год - до 8 июля 2019 года - испытательный срок по делу "Кировлеса". В августе 2017 года суд продлил Навальному испытательный срок по делу "Ив Роше" до 30 декабря 2020 года.