Верный друг, честный враг. Как вспоминают Маккейна в России и в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Единственной его идеологией на самом деле было "защищай своих и бей чужих", - написал глава Совфеда Константин Косачев о Маккейне

Политики всего мира выражают соболезнования и вспоминают американского сенатора Джона Маккейна, умершего на 82-м году жизни.

В прошлом году у Маккейна обнаружили опухоль мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он решил прекратить лечение. Маккейн избирался в Сенат США шесть раз, а в 2008 году проиграл Бараку Обаме президентские выборы.

"Вдохновение для миллионов"

"Я глубоко опечален уходом Джона Маккейна, великого американского патриота и большого сторонника Израиля. Я всегда буду ценить неослабную дружбу, которую он демонстрировал по отношению к израильтянам и ко мне лично", - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Твиттере.

"Джон Маккейн - солдат и сенатор, американец и атлантист. Его запомнят как в Европе, так и в Северной Америке за его смелость и характер, запомнят как сильного сторонника НАТО. Мои мысли с его семьей и близкими", - пишет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал Маккейна "настоящим американским героем" и заявил, что его будет не хватать.

"Он выступал за Америку как надежного и близкого партнера, который по праву сильного берет на себя ответственность за других и даже в сложные моменты придерживается собственных ценностей и принципов", - пишет глава МИД Германии Хайко Маас в "Твиттере".

"Сенатор Джон Маккейн был американским патриотом и героем, чьи жертвы ради страны, а также его служба в течение всей жизни были вдохновением для миллионов. Канадцы сегодня присоединяются к американцам, чтобы вспомнить его жизнь и почтить его память", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мои глубочайшие симпатии и уважение - семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" - написал в "Твиттере" Дональд Трамп.

"Научил лучше понимать Америку"

Российские политики нередко критиковали Маккейна, известного своими резкими высказываниями о политике Москвы. Его смерть ни Кремль, ни министерство иностранных дел России пока никак не прокомментировали. В социальных сетях с комментариями также выступили лишь несколько российских политиков.

"Он был очень ярким сенатором, ведь он был в высшей степени идеологизированным политиком. Идеологизированным - но не идейным", - написал глава Совета Федерации Константин Косачев в "Фейсбуке".

"Единственной его идеологией на самом деле было "защищай своих и бей чужих". Где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости", - продолжил Косачев.

"Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт её существования. На всё воля Аллаха. Россия была, есть и будет!" - написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Умер враг. Отдай ему честь за честную вражду, за честную ненависть, за непримиримость. Другие - лукавят. Этот - говорит, что думает. Он научил нас лучше понимать себя и Америку", - написал в "Фейсбуке" член Совфеда Олег Морозов.

"Национальный герой Грузии"

Отреагировал на смерть американского сенатора и президент Грузии Георгий Маргелашвили. "От имени народа Грузии и лично я выражаю искренние соболезнования в связи со смертью сенатора Джона Маккейна. Грузинский народ потерял великого друга, который всегда был рядом с нашей страной", - говорится в его заявлении, опубликованном в Фейсбуке.

"Его вклад в Грузию неизмерим, его поддержка неоценима в нашей стране... Джон Маккейн - национальный герой Грузии", - заявил Маргелашвили, опубликовав и совместную фотографию.

Маккейн часто бывал в Грузии и проводил встречи с главами государства. В последний раз он побывал в Тбилиси в январе 2017 года.

"Печальная новость для всего украинского народа - умер большой друг Украины, сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства", - написал в своем "Твиттере" президент Украины Петр Порошенко.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал сенатора "неутомимым хранителем свободы и демократии", а также "надежным другом Польши".

Маккейна похоронят в городе Аннаполис штата Мэриленд.