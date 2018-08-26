Видеоблогеры Логан Пол и KSI решили выяснить, кто из них круче, на реальном боксерском ринге

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В начале боя преимущество было на стороне Логана Пола (слева)

Боксерский поединок между двумя звездами "Ютьюба", британцем KSI американцем Логаном Полом, закончился ничьей.

Обладатель 19,4 миллионов подписчиков KSI встретился с Полом, на которого подписаны 18,2 млн человек, в поединке на "Манчестер-арене".

По мнению одного из судей, KSI побил американца по очкам, но двое остальных членов жюри присудили боксерам поровну очков. Таким образом, большинством судейских голосов была объявлена ничья.

Зрители встретили решение о ничьей недовольным ревом, но оба бойца почти сразу заявили, что хотят встретиться еще раз.

Следующий боксерский бой блогеров состоится в США.

"Люди хотят это видеть"

Перед боем, как это принято в коммерческом боксе, Пол и KSI "заводили" своих болельщиков, оскорбляя друг друга в видеороликах.

Организаторам удалось продать около 15 тысяч билетов на бой в Манчестере, еще несколько тысяч зрителей смотрели поединой в прямом эфире на "Ютьюбе", за что каждый из них заплатил около 8,3 евро.

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После боя, длившегося шесть раундов, оба соперника заявили, что считают себя победителями. "Думаю, нам остается только одно - провести еще один бой. Так и сделаем. Мне было весело", - прокомментировал исход боя KSI.

"Люди хотят это видеть. Подарим им еще один бой", - ответил Логан Пол.

"С нетерпением жду, когда твое расквашенное лицо разлетится по интернету", - сострил напоследок KSI.

Кто такие Логан Пол и KSI?

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Эти два молодых человека - сверхпопулярные видеоблогеры. Оба - противоречивые персонажи со скандальным прошлым.

Оладжиде Олатунджи, или KSI - британский геймер, комик, видеоблогер и рэпер, видео которого в совокупности набрали 4,4 млрд просмотров на "Ютьюбе". Его критикуют за пошлость шуток, что не мешает его популярности.

Логан Пол - 23-летний автор скетчей и розыгрышей (в прошлом занимавшийся борьбой). До того как переехать на "Ютьюб", он сделал себе имя на платформе Vine. Сейчас у его канала на "Ютьюбе" около 3,9 млрд просмотров.

Ранее в этом году Пол опубликовал видеозапись из японского леса Аокигахара, где он заснял на камеру труп самоубийцы, после чего на него обрушился шквал критики.

Зачем нужны бои блогеров?

Зарабатывая миллионы долларов за счет рекламы, блогеры и звезды соцсетей, имеющие на разных платформах миллионы подписчиков, ищут дополнительные способы монетизировать свою популярность.

Для женщин - бьюти-блогеров перспективным оказался путь выпуска в продажу собственных брендов косметики.

Рэпперы идут по пути батлов, которые набирают десятки миллионов просмотров.

Видеоблогеры, не занимающиеся хип-хопом либо танцами, решили выяснять, "кто круче", на спортивном ринге. Раскрутив инициативу, можно начать получать прибыль с трансляций.

Первым придумали устроить реальный боксерский бой видеоблогеры Джо Веллер и Тео Бейкер, также известный как Malfoy.

KSI тогда объявил, что встретится с победителем этого боя.

В феврале 2018 года KSI сразился с Веллером в Лондоне, на "Коппер-бокс-арене", и победил.

Билеты на арену были платными, но в "Ютьюбе" этот поединок транслировался бесплатно . Около 1,8 млн человек посмотрели его в прямом эфире и еще 36 миллионов - потом, на каналах каждого из блогеров.

Одолев Веллера, KSI бросил вызов Логану Полу и его брату Джейку, заявив, что "их обоих нужно отшлепать".

Логан согласился, заключив с KSI контракт на два поединка. За просмотр этих поединков со зрителей не только на арене, но и в интернете уже взимают плату.

Как прошел бой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оба блогера, как настоящие боксеры, уделили много внимания торжественному выходу на ринг и своим нарядам. Пол был во всем черном, KSI - в черной маске и куртке с вышитым на спине словом "кошмар"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пол начал бой с преимуществом и сразу же принялся поддразнивать соперника...

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ...но потом сдал позиции и в какой-то момент начал спотыкаться

В первых двух раундах доминировал Пол, но KSI еще перед боем говорил, что более вынослив. Чем дольше продолжался бой, тем лучше чувствовал себя KSI.

Во время самого боя блогеры не прекращали обмениваться язвительными репликами.

В конце второго раунда брат Логана, Джейк Пол выбежал на ринг, чтобы отомстить KSI за тот, что тот в нарушение правил нанес сопернику удар после гонга.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На счету обоих видеоблогеров - хорошие серии ударов по голове и по корпусу противника

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В конце матча и KSI и Пол начали праздновать победу. Судьи объявили победителя только через несколько минут

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К концу матча Логан пол выглядел изнеможденным

Как отреагировали соцсети?

В англоязычном сегменте соцсетей ничью встретили с разочарованием. Кто-то даже предположил, что матч был договорным.

В рунете поединок тоже не остался незамеченным. "Скриншотьте - после того, как бой KSI с Логаном Полом сегодня соберет до***лион (очень много - Би-би-си) просмотров на стриме и в записи, где-то через месяц наши благгеры внезапно окажутся прирожденными борцухами, давно хотевшими разобраться друг с другом по-мужски. Может раньше", - написал пользователь под ником @kulthas.