Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде: есть погибшие
В развлекательном центре Jacksonville Landing в Джексонвилле, штат Флорида, произошла стрельба.
Убиты несколько человек, сообщила полиция штата.
Офис шерифа через "Твиттер" призвал граждан избегать этого района и сообщил о множестве раненых.
Подозреваемый убит на месте.
На видео с турнира по компьютерной игре Madden, симулятору американского футбола, который проходил в одном из ресторанов комплекса и транслировался онлайн, слышны десятки выстрелов.
Спецназ прочесывает прилегающие районы в поисках возможных соучастников преступления.
Множество посетителей развлекательного комплекса укрылись внутри в запертых помещениях - полиция призвала их сохранять спокойствие.
Jacksonville Landing - это крупный торговый и ресторанный центр в центре города на берегу реки Сент-Джонс.
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