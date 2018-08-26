Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде: есть погибшие

В развлекательном центре Jacksonville Landing в Джексонвилле, штат Флорида, произошла стрельба.

Убиты несколько человек, сообщила полиция штата.

Офис шерифа через "Твиттер" призвал граждан избегать этого района и сообщил о множестве раненых.

Подозреваемый убит на месте.

На видео с турнира по компьютерной игре Madden, симулятору американского футбола, который проходил в одном из ресторанов комплекса и транслировался онлайн, слышны десятки выстрелов.

Спецназ прочесывает прилегающие районы в поисках возможных соучастников преступления.

Множество посетителей развлекательного комплекса укрылись внутри в запертых помещениях - полиция призвала их сохранять спокойствие.

Jacksonville Landing - это крупный торговый и ресторанный центр в центре города на берегу реки Сент-Джонс.

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