Навального арестовали на 30 суток за акцию, которая прошла еще в январе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный получил наказание за повторное нарушение по административной статье

Политик Алексей Навальный получил 30 суток административного ареста за митинг, прошедший еще в январе. Его задержали в субботу, выходные оппозиционер провел в ОВД "Даниловский".

Тверской районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении статьи о повторном нарушении порядка организации митингов. Речь идет об акции протеста против его недопуска на президентские выборы, которая прошла 28 января.

Сам политик называет арест за столь давнее нарушение попыткой помешать ему провести 9 сентября, в единый день выборов, акцию против пенсионной реформы.

"Все на митинг", - прокомментировал решение суда сам Навальный.

В воскресенье московские власти заявили, что не согласуют этот митинг. Это решение они объяснили тем, что акция совпадает с днем мэрских выборов в столице и днем города, поэтому планируется множество мероприятий на улице Тверской и Охотном ряду.

Навальный сообщал, что в официальном документе, который ему прислали из мэрии, не содержится прямого отказа в согласовании акции и не предложены альтернативные площадки. По словам оппозиционера, это противоречит закону, поэтому сам он акцию считает согласованной.

"Мы не предложили альтернативной площадки для проведения мероприятия, - подтверждал глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников, - потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки [пенсионной реформы]".

"Это довольно утомительно"

Административный протокол, который рассматривал суд, связан с несанкционированной акцией, которая состоялась еще 28 января. Она проводилась в знак протеста против отказа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты России.

Тогда политика задержали на Тверской улице, но поначалу отпустили без составления протокола. Позже протокол оформили по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, но рассмотрен он так и не был - суд вернул материалы в полицию для устранения нарушений, и обратно они до недавнего времени не поступали.

Судья зачитал протокол, составленный лейтенантом Филатчевой, из которого следует, что 28 января Навальный организовал массовое мероприятие, чем нарушил часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовой акции). Защита Навального заявила несколько ходатайств.

Адвокаты попросили отложить рассмотрение на двое суток, чтобы дать им время ознакомиться с делом на 219 страницах, попросили вести протокол заседания и разрешить съемку, обеспечить участие в процесе стороны обвинения, вызвать на заседание свидетелей, а также вовсе прекратить дело о правонарушении Навального.

Суд почти все ходатайства отклонил, разрешив только допросить одного явившегося на заседание свидетеля и пообещав изучить видеозаписи. Просмотреть их толком так и не удалось, поскольку каждую запись включали на не тех моментах, которые и так были в деле Навального, а один диск и вовсе был сломан.

Свидетель же, оказавшийся обычным участником акции, заявил, что, по его мнению, Навальный никакого правонарушения не совершал, а "просто шел". По его словам, сотрудники полиции налетели клином, не представились, не объяснили причин задержания, схватили и поволокли.

Кроме того, защита Навального отмечала, что он не был формальным организатором акции - официально ее пытался согласовать юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач. "Вот его пусть и сажают", - немедленно сказал Навальный.

Кроме того, он пожаловался, что его по одному и тому же поводу задерживали несколько раз. "Это довольно утомительно, что меня по одному и тому же нарушению задерживают три раза. Ну хорошо задержали раз, но три - это уже чересчур", - сказал он.

Навальный напомнил, как его задержали на Тверской, а также отметил, что протокол о правонарушении был в итоге составлен спустя 25 суток после его совершения - 22 февраля.

"Этот странный процесс происходит с единственной целю - не дать мне принять участие в подготовке акции против повышения пенсионного возраста", - считает он.

"Я имею право других людей призывать на акции, 95% не согласны с повышением пенсионного возраста, сотрудники суда не согласны. Я призывал и буду призывать прийти на эту акцию, не являясь ее формальным организатором", - настаивает оппозиционер.

Как задерживали Навального

Пять сотрудников ОМОН задержали Навального утром во дворе его дома в Москве в субботу, 25 августа - за день до 18-й годовщины свадьбы с женой Юлией. Как написала его пресс-секретарь, он был "в шортах и тапочках" и собирался ехать к семье за город.

Леонид Волков назвал действия правоохранительных органов в отношении Навального незаконными. По словам соратников оппозиционера, ему не объяснили причины задержания.

Во время задержания омоновцы резко отобрали у него телефон. С подозрением на перелом мизинца Навального из ОВД "Даниловский" доставили в травмпункт городской клинической больницы номер 13 Москвы, где диагноз не подтвердился, а затем вернули в ОВД.

По данным телеграм-канала Mash, Навальный получил сильное растяжение. Он находился в ОВД вплоть до суда. В суде он отметил, что ему не давали несколько часов связаться с родственниками и адвокатами, забрав телефон, а в отделении его в итоге продержали больше 48 часов, хотя это запрещено.

Оппозиционер и до суда связывал задержание с намерением помешать ему готовиться к митингу против пенсионной реформы. "Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная", - написал сам оппозиционер на своем сайте в воскресенье.

"Незаконное задержание утром в субботу (чтобы две ночи в ОВД), бомж в камере, испорченный семейный праздник - это, конечно, чисто личка", - написал глава штаба политика Леонид Волков в "Твиттере", имея в виду личную месть.