Певица Гречка отказалась от концерта в Ульяновске "только для проголосовавших"

Правообладатель иллюстрации Vecherny Urgant/Youtube Image caption Гречка заявила, что не знала, что на концерт смогут прийти только проголосовавшие

Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась от выступления в Ульяновске 9 сентября, так как узнала, что на концерт смогут попасть только те, кто проголосовал на выборах депутатов VI созыва законодательного собрания.

"Вот сейчас я вылетела с этой планеты. Нам даже этого не сказали... Я ****** в **** [полном шоке], как нас хотели ****** [обмануть] и использовать. Спасибо за внимание", - написала она в своем "Инстаграме" в ответ на запрос от СМИ.

Изданию "Афиша Daily" певица сказала, что организаторы не предупредили ее, что концерт каким-либо образом будет связан с выборами.

Концерт организован региональным Российским союзом молодежи. Чтобы попасть на мероприятие, до выборов нужно получить ваучеры, которые будут распространяться в вузах и "других местах скопления молодёжи".

На избирательном участке ваучер после голосования можно будет обменять на входной билет.

"Стоит отметить, что количество билетов ограничено. Поэтому стоит заранее побеспокоиться об этом и проголосовать с утра, а не откладывать до позднего вечера", - говорится в заявлении организатора.

На концерте должны выступить также Джиган и группа Artik & Asti. Они пока не заявляли об отказе выступать. Изданию TJournal представители Artik & Asti сказали, что они не знали, что концерт будет доступен только проголосовавшим на выборах. На вопрос издания: "Не считаете ли вы, что участвуете в предвыборной агитации?" представители группы ответили отрицательно.