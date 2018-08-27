Мадам Тюссо в тупике: в Австралии премьеры меняются чаще, чем музей делает их восковые фигуры
В Австралии с недавних пор незнание имени премьер-министра страны перестало считаться невежеством. За последние десять лет премьер менялся шесть раз, а из-за очередной смены власти музей восковых фигур мадам Тюссо вынужден был отказаться от изготовления восковых фигур австралийских лидеров.
В четырех случаях из шести за 10 лет премьеры не дорабатывали на посту положенный срок.
Дошло до того, что 2015 году медики на экстренных вызовах перестали спрашивать у пациентов, кто сейчас премьер-министр, чтобы оценить их состояние. Врачи утверждают, что многие пациенты затруднялись ответить на этот вопрос, но не из-за провалов в памяти или недомогания. Просто не все в Австралии успевали уследить за политическими изменениями.
В "Твиттере" даже есть специальный аккаунт, сообщающий каждые полчаса, кто в данный момент является премьер-министром Австралии, с саркастической припиской "это дело времени".
Мадам Тюссо сдалась
Всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо тоже в замешательстве. Его австралийский филиал в Сиднее решил пополнить свою экспозицию восковой фигурой премьера Малькольма Тернбулла, но не успел завершить работу над экспонатом, а в Австралии уже новый премьер - Скотт Моррисон.
"Мы планировали поставить фигуру Тернбулла в наш "Зал заседаний мировых лидеров", но в связи со сложившейся ситуацией в Австралии работы в нашей арт-студии остановлены", - цитирует газета Sydney Morning Herald генерального менеджера музея мадам Тюссо в Сиднее Марка Конналли.
Торжественное открытие фигуры теперь уже экс-премьера планировалось на 24 октября, в 64-й день рождения Тернбулла.
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"Вряд ли нам удастся изготовить фигуру премьера, пока они меняются с такой частотой. Нам бы не хотелось превращать наш "Зал заседаний мировых лидеров" в собрание бывших премьеров Австралии. Поэтому мы решили пока вообще больше не пытаться делать австралийских премьеров",- сказал Конналли.
За последние десять лет Джулия Гиллард стала единственным премьером страны, чью восковую фигуру закончили и установили в музее до истечения ее полномочий.
В Австралии лидеры менялись так часто далеко не всегда. Например, с 1983 по 2007 год страной руководили всего три премьер-министра.
Что происходит?
Эксперты называют сразу несколько причин столь частой смены власти.
1. Трехлетний срок правления
В отличие от большинства демократических государств, где правительство избирается на 4-5 лет, в Австралии выборы проходят каждые три года. А де-факто правительство проводит у власти еще меньший срок - примерно 32 месяца. Такая ситуация продолжается с 1990 года, говорят исследователи Университета Мельбурна.
Сторонники такой системы уверены, что это дает избирателям возможность больше контролировать политическую жизнь в стране. Противники утверждают, что при таком коротком сроке политики больше заботятся о том, как бы переизбраться вновь, чем о долгосрочном благе для страны.
Кроме того, говорят критики системы, частые выборы могут привести к полной апатии электората.
2. Обязанность голосовать
Австралия - одна из 22 стран в мире, где закон предусматривает обязательное участие в выборах по достижении определенного возраста. За отказ прийти на избирательный участок предусмотрен штраф в 20 австралийских долларов (15 долларов США).
По мнению критиков этого закона, высокая явка при таком раскладе совершенно не означает вовлеченность избирателей в выборный процесс. Многие приходят просто для того, чтобы не платить, и голосуют за имена, которые на слуху - а это обычно кандидаты от двух основных партий.
3. "Второсортные лидеры"
В 1964 году ученый Дональд Хорн опубликовал книгу, в которой пришел к следующему выводу: "Австралия - везучая страна, хоть ей и управляют в основном второсортные лидеры". И сегодня большинство избирателей готовы с этим согласиться.
Кевина Радда, занимавшего пост премьера с 2007 по 2010 годы, обвиняли в том, что ради сведения личных счетов с предшественницей Джулией Гиллард он устроил целый переворот в Либеральной партии.
Тони Эбботта (2013-2015 годы) постоянно высмеивали за личные повадки, а его действия как политика были крайне непопулярны. Малкольма Тернбулла (занимал пост премьера до конца августа 2018-го) тоже обвиняют в мстительности и сведении счетов с тем же Абботтом.
Имя нового премьера Скотта Моррисона, согласно опросам Института Австралии, в апреле этого года было известно лишь 54% австралийцев.
Известно, что он придерживается традиционных консервативных взглядов, но чего от него ждать, пока неясно.