Мадам Тюссо в тупике: в Австралии премьеры меняются чаще, чем музей делает их восковые фигуры

Image caption Политический кризис в Австралии может войти в историю частотой смены премьер-министров

В Австралии с недавних пор незнание имени премьер-министра страны перестало считаться невежеством. За последние десять лет премьер менялся шесть раз, а из-за очередной смены власти музей восковых фигур мадам Тюссо вынужден был отказаться от изготовления восковых фигур австралийских лидеров.

В четырех случаях из шести за 10 лет премьеры не дорабатывали на посту положенный срок.

Дошло до того, что 2015 году медики на экстренных вызовах перестали спрашивать у пациентов, кто сейчас премьер-министр, чтобы оценить их состояние. Врачи утверждают, что многие пациенты затруднялись ответить на этот вопрос, но не из-за провалов в памяти или недомогания. Просто не все в Австралии успевали уследить за политическими изменениями.

В "Твиттере" даже есть специальный аккаунт, сообщающий каждые полчаса, кто в данный момент является премьер-министром Австралии, с саркастической припиской "это дело времени".

Мадам Тюссо сдалась

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работа над одной фигурой в мастерских музея мадам Тюссо может занимать до года, и музей не может себе позволить работать впустую

Всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо тоже в замешательстве. Его австралийский филиал в Сиднее решил пополнить свою экспозицию восковой фигурой премьера Малькольма Тернбулла, но не успел завершить работу над экспонатом, а в Австралии уже новый премьер - Скотт Моррисон.

"Мы планировали поставить фигуру Тернбулла в наш "Зал заседаний мировых лидеров", но в связи со сложившейся ситуацией в Австралии работы в нашей арт-студии остановлены", - цитирует газета Sydney Morning Herald генерального менеджера музея мадам Тюссо в Сиднее Марка Конналли.

Торжественное открытие фигуры теперь уже экс-премьера планировалось на 24 октября, в 64-й день рождения Тернбулла.

"Вряд ли нам удастся изготовить фигуру премьера, пока они меняются с такой частотой. Нам бы не хотелось превращать наш "Зал заседаний мировых лидеров" в собрание бывших премьеров Австралии. Поэтому мы решили пока вообще больше не пытаться делать австралийских премьеров",- сказал Конналли.

За последние десять лет Джулия Гиллард стала единственным премьером страны, чью восковую фигуру закончили и установили в музее до истечения ее полномочий.

В Австралии лидеры менялись так часто далеко не всегда. Например, с 1983 по 2007 год страной руководили всего три премьер-министра.

Что происходит?

Эксперты называют сразу несколько причин столь частой смены власти.

1. Трехлетний срок правления

В отличие от большинства демократических государств, где правительство избирается на 4-5 лет, в Австралии выборы проходят каждые три года. А де-факто правительство проводит у власти еще меньший срок - примерно 32 месяца. Такая ситуация продолжается с 1990 года, говорят исследователи Университета Мельбурна.

Сторонники такой системы уверены, что это дает избирателям возможность больше контролировать политическую жизнь в стране. Противники утверждают, что при таком коротком сроке политики больше заботятся о том, как бы переизбраться вновь, чем о долгосрочном благе для страны.

Кроме того, говорят критики системы, частые выборы могут привести к полной апатии электората.

2. Обязанность голосовать

Австралия - одна из 22 стран в мире, где закон предусматривает обязательное участие в выборах по достижении определенного возраста. За отказ прийти на избирательный участок предусмотрен штраф в 20 австралийских долларов (15 долларов США).

По мнению критиков этого закона, высокая явка при таком раскладе совершенно не означает вовлеченность избирателей в выборный процесс. Многие приходят просто для того, чтобы не платить, и голосуют за имена, которые на слуху - а это обычно кандидаты от двух основных партий.

3. "Второсортные лидеры"

В 1964 году ученый Дональд Хорн опубликовал книгу, в которой пришел к следующему выводу: "Австралия - везучая страна, хоть ей и управляют в основном второсортные лидеры". И сегодня большинство избирателей готовы с этим согласиться.

Кевина Радда, занимавшего пост премьера с 2007 по 2010 годы, обвиняли в том, что ради сведения личных счетов с предшественницей Джулией Гиллард он устроил целый переворот в Либеральной партии.

Тони Эбботта (2013-2015 годы) постоянно высмеивали за личные повадки, а его действия как политика были крайне непопулярны. Малкольма Тернбулла (занимал пост премьера до конца августа 2018-го) тоже обвиняют в мстительности и сведении счетов с тем же Абботтом.

Имя нового премьера Скотта Моррисона, согласно опросам Института Австралии, в апреле этого года было известно лишь 54% австралийцев.

Известно, что он придерживается традиционных консервативных взглядов, но чего от него ждать, пока неясно.