Россиянам начнут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг. Что это значит?

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Россиянам в 2019 году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Русская служба Би-би-си объясняет, что это значит.

"Российская газета" в понедельник сообщила, что в следующем году гражданам России начнут присваивать индивидуальные кредитные рейтинги.

Понятие "индивидуальный кредитный рейтинг" встречается в пакете поправок в закон о кредитных историях, которые должны вступить в силу с 31 января 2019 года.

Что такое личный кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг - это оценка способности заемщика выполнять финансовые обязательства перед кредиторами.

В интервью "Российской газете" глава Объединенного кредитного бюро Николай Мясников привел такое определение: "Это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, "возраста" этой истории. Выше балл - ниже риск".

В то же время хороший кредитный рейтинг повышает шанс на получение положительного решения о выдаче кредита, но не гарантирует его. Дело в том, что у банков есть собственные системы оценок заемщиков, в которых кредитная история - это лишь один из принимаемых во внимание факторов.

"Прежде чем такой рейтинг начнет использоваться, он должен будет стать непосредственным атрибутом в банковских кредитных конвейерах, в их автоматизированных системах принятия решения о выдаче кредитов", - сказал Русской службе Би-би-си директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Как он будет составляться?

Неизвестно. Как пояснил Русской службе Би-би-си главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, похожий по функциональности продукт существует в США, его разрабатывает компания FICO.

"Это некий интегрированный показатель, который человека расставляет на шкале вероятности дефолта и кредитного качества. FICO делает это на основе данных либо трех кредитных бюро, либо какого-то одного. Они могут отличаться, но редко отличаются сильно", - рассказал Табах.

Как отметил Волков, для применения этого индивидуального рейтинга и предоставления его гражданам должно быть готово банковское сообщество. "Только тогда можно будет говорить о том, что присвоение кредитного рейтинга гражданам вообще будет иметь какое-нибудь распространение", - сказал эксперт.

На что он влияет?

Наиболее очевидная функция кредитного рейтинга - упрощать банкам процедуру принятия решения о выдаче человеку кредита. Но информацией о кредитных историях интересуются не только банки.

По словам Николая Мясникова, работодатели проверяют кредитные истории соискателей при найме на материально-ответственные или руководящие позиции. "Также некоторые работодатели уверены, что при прочих равных "ипотечник" будет более усердным и лояльным сотрудником", - говорит он.

Кроме того, он рассказал, что интерес к кредитным историям клиентов проявляют страховые компании, "так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной".

Антон Табах полагает, что использование таких данных должно быть предметом жесткого регулирования. "Банкам и страховым компаниям это будет удобно, а работодатели - какое их собачье дело? Должно быть жестко регламентировано, где можно пользоваться этими данными, а где нельзя", - говорит экономист.