Комитет ООН обвинил власти Мьянмы в геноциде рохинджа. За этот народ заступался Кадыров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В прошлом году из Мьянмы бежали около семисот тысяч Рохинджа, правозащитники сообщают о гибели нескольких тысяч представителей мусульманской народности

Действия правительства и вооруженных сил Мьянмы против народа рохинджа несут признаки геноцида и должны быть расследованы, говорится в докладе миссии комитета ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме (Бирме). Комитет призывает Международный уголовный суд обратить внимание на положение дел в стране.

ООН возмущают карательные операции, которые проводит армия Мьянмы (вооруженные силы страны известны также под названием Татмадо) в северных штатах Ракхайн, Качин и Шан.

Лидер страны Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, которая во времена правления в Мьянме (Бирме) военной хунты десятки лет находилась под домашним арестом - подвергается жесткой критике за неспособность остановить насилие.

Политика вооруженного подавления рохинджа и их изгнания началась еще при военном правительстве страны, которое находилось у власти с 1962 по 2011 годы.

Жертвами массовых убийств в регионе "по консервативной оценке" стали десять тысяч человек, пишут авторы доклада. Количество беженцев из числа рохинджа оценивают в 700 тысяч.

Как говорится в документе, действия Татмадо в северных штатах непропорциональны той угрозе, которую представляют собой мятежники.

Мьянмарские солдаты присутствуют в регионе, не имея конкретной военной цели, пишут в ООН, и их действия характеризуются систематическими нападениями на мирных жителей и гражданские объекты.

"Нападения [военных] часто происходят в населенных мирными жителями районах без всякой очевидной цели и характеризуются пренебрежением к жизни, имуществу и здоровью местных жителей", - говорится в докладе миссии ООН, основанном на свидетельствах жертв насилия в трех северных штатах. Среди других источников информации миссии - видео с мест нападений, спутниковые видео и фото.

Image caption Мьянмарские военные поджигают целые деревни, заподозрив их жителей в симпатии к повстанцам

Солдаты жестоко насилуют женщин, часто происходят групповые изнасилования. "Известно о нескольких случаях похищения с групповым изнасилованием и последующим убийством", - говорится в докладе.

Отмечается, что сексуальному насилию подвергаются и мужчины, по большей части в ходе пыток.

Жертв при этом выбирают по этническому признаку, либо по возрасту - в большинстве случаев ими становятся мужчины "боеспособного возраста".

В некоторых случаях солдаты пользовались гражданскими как прикрытием, заставляя их идти впереди армейских патрулей по маршрутам в джунглях.

Иногда мирных жителей заставляют надевать форму Татмадо, чтобы повстанцы приняли их за солдат и напали из засады.

Правительство Мьянмы последовательно заявляет, что ведет в регионе операции против повстанцев из соображений национальной безопасности.

Виновные

В докладе комитета ООН перечислены имена нескольких командующих мьянмарской армии, которые по мнению его авторов, несут основную ответственность за насилие. Названо имя главнокомандующего армии, старшего генерала Мин Аун Хлаина, а также его заместителя.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военных Мьянмы обвинили в систематическом проведении этнических чисток

В целом, говорится в докладе, военные в Мьянме часто оказываются "над законом".

По конституции гражданские власти Мьянмы имеют мало контроля над военными, однако в документе говорится, что правительство "как через действия, так и через бездействие тоже внесло свой вклад в преступления военных".

Лауреат Нобелевской премии мира, государственный советник и фактический политический лидер страны Аун Сан Су Чжи не воспользовалась своей фактической ролью главы правительства, чтобы остановить или предотвратить то, что произошло в штате Ракхайн, говорится в докладе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин и гражданский лидер Аун Сан Су Чжи

В докладе отмечается, что этнические вооруженные группировки в штатах Качин и Шан и "Армия спасения Рохинджа аракана" в Ракхайне тоже совершали преступления. На этот счет в ООН обещают выпустить отдельный отчет, который должен быть опубликован 18 сентября.

"Очень серьезное обвинение"

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си в Юго-восточной Азии

Геноцид - это самое серьезное обвинение, которое можно выдвинуть против правительства страны. В ООН выдвигают такие обвинения крайне редко.

То, что авторы доклада обнаружили достаточно улик для расследования и уголовного преследования командующих мьянмарской армии, представляет собой очень серьезное обвинение, которое международное сообщество не сможет проигнорировать.

Однако заставить правительство Мьянмы предстать перед Международным уголовным судом, как рекомендует доклад, будет сложно. Мьянма не подписывала Риимский статут МУС, поэтому для передачи дела в международный суд понадобится поддержка пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Китай вряд ли согласится проголосовать за это.

В качестве альтернативного варианта в докладе предлагают создать отдельную инстанцию в рамках ООН, как это было с Сирией, для преследования виновных в военных преступлениях и геноциде.

Правительство Мьянмы до сих пор отвергало результаты многочисленных расследований и сообщения о зверств, чинимых армией. Проигнорировать обвинение от комитета ООН будет намного сложнее.

"Неосновная раса"

В ООН отмечают, что процесс маргинализации народа Рохинджа начался задолго до 2012 года.

Из-за принятия все более дискриминационных законов представители народа рохинджа фактически лишились гражданства, считают докладчики.

Основная проблема - в концепции "национальных рас", которая пропагандируется в Бирме еще со времен диктатуры У Не Вина 1960-х годов, считают в комитете ООН по правам человека.

Эта идеология предполагает, что у одних народностей больше прав, чем у других. Стремление снизить статус "некоренных рас" и исключить их числа полноправных граждан привело к катастрофическим последствиям для народа рохинджа.

Население Мьянмы состоит из 135 этнических групп, среди которых выделяют восемь "национальных рас", или крупнейших народностей. По мнению некоторых наблюдателей, сегодня в Мьянме институт "национальных рас" важнее, чем институт гражданства - закон о гражданстве 1982 года дает разным этническим группам разные права.

Правообладатель иллюстрации AFP/ Getty Images Image caption Сотни тысяч рохинджа сейчас живут в лагерях для беженцев

Представители восьми "основных национальных рас", живших в Мьянме до войны с Британией 1824-1826 годов, в нем считаются полноценными гражданами, другие народности, заселившиеся в страну после этой войны, в законе называются "натурализованными" или "ассоциированными".

В то время как ООН связывает концепцию "национальных рас" с наследием социалистического режима У Не Вина, многие считают, что трения между разными народностями в стране - это наследие британского колониального правления.

Кто такие рохинджа и при чем здесь Кадыров?

Народность рохинджа - представители мусульманского меньшинства в преимущественно буддийской Мьянме.

Нынешнее обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из "Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом.

После этого войска приступили к антитеррористической операции.

Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они - боевики.

Правозащитная организация Human Rights Watch, опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.

Власти утверждают, что пожары - дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни, однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны действиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят дома мусульман.

Прошлой осенью глава Чечни Рамзан Кадыров организовал в Грозном многотысячный митинг в поддержку мьянмарских мусульман, после которого в популярных в Чечне мессенджерах зазвучали призывы направить в Мьянму добровольцев.

Кадыров заявил, что митинг был организован для того, чтобы мусульмане соседних с Мьянмой стран, в числе которых он назвал Пакистан и Индию, помогли своим единоверцам.