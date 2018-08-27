Правительство решило не повышать пенсионный возраст для силовиков

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Повышение пенсионного возраста для россиян обсуждается уже два с половиной месяца, но до сих пор речь шла о "гражданских" категориях. При этом правительство больше не обсуждает изменений для военных и других силовиков, выяснила Русская служба Би-би-си. Но власти стараются не акцентировать на этом внимание.

14 июня правительство объявило о повышении пенсионного возраста для россиян. Женщинам его предлагают повысить на восемь лет, до 63 лет, а мужчинам на пять лет - до 65 лет. В тот день первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о том, что минфин вместе с минобороны обсуждают изменение стажа выхода на пенсию военных и силовиков.

Но изменение стажа не содержалось в правительственном законопроекте. "Все остается как есть пока", - добавила "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова. В итоге законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму внесли без этих поправок.

Судя по всему, финансовый блок правительства не смог провести инициативу о повышении стажа выхода на пенсию военных и силовиков. Эта тема уже не обсуждается, Би-би-си рассказали два источника в финансово-экономическом блоке правительства и один в социальном.

"С тех пор, как было заявление Силуанова, целая жизнь прошла", - иронизирует один из них.

Минобороны России сейчас делает все возможное, чтобы сохранить срок выхода на пенсию для военных, сказал Би-би-си источник, близкий к этому министерству. "Две атаки были, сейчас отбиваем третью", - сказал он.

В минфине и минобороны на момент публикации материала не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. В министерстве труда сказали, что вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых структур - вне компетенции этого министерства. Русская служба Би-би-си также направила запрос представителю вице-премьера Голиковой и ожидает ответа.

"Трудная" реформа

Сейчас военные и сотрудники силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказаний, могут выходить на пенсию по выслуге лет - после 20 лет службы. Второй вариант - лица, уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья и сокращенные, но достигшие 45 лет. Они при этом должны иметь трудовой стаж от 25 лет, из которых как минимум 12,5 года приходится на "силовой" стаж.

Власти не в первый пытаются провести пенсионную реформу для силовиков.

Одним из первых законопроектов о повышении выслуги лет для выхода на пенсию военным и силовикам разработало само минобороны еще в 2013 году. Тогда им предлагалось поднять выслугу лет с 20 до 25 лет. Это был доработанный законопроект, в первоначальном варианте речь шла только о сотрудниках МВД.

В пояснительной записке сообщалось, что основной идеей законопроекта является "закрепление на федеральной государственной службе высококвалифицированных военнослужащих и сотрудников", поскольку "в большинстве случаев специалисты имеющие стаж службы 20 лет и более обладают необходимым объемом знаний, навыков и опыта".

Авторы законопроекта предлагали установить переходный период до 1 января 2019 года, чтобы служащие могли адаптироваться к предлагаемым изменениям. Сотрудникам, накопившим 20 лет выслуги до этого срока, предлагалось при желании уволиться по старой схеме.

В документе были прописаны меры, призванные стимулировать военных и других служащих выходить на пенсию позже. В частности, для служащих с выслугой в 25 лет и более предлагалось установить дополнительную надбавку за выслугу лет в размере 25% пенсии, которая была бы им назначена в случае выхода на пенсию.

В карточке документа на портале законопроектов указано, что общественное обсуждение этого проекта прошло в период с 25 октября 2013 года по 23 ноября 2013 года. Итог обсуждения также есть в карточке: "Отказ от продолжения разработки".

Следующий раз о повышении выслуги лет власти вспомнили в августе 2017 года, писал "Коммерсант". Как и в предыдущей версии законопроекта, предлагалось установить переходный период и повышенные надбавки за более поздний выход на пенсию. Изменения позволят бюджету сэкономить "сотни миллиардов рублей", сообщала газета со ссылкой на неназванный источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Источники издания отмечали, что в 2013 году власти отказались от принятия законопроекта, потому что в бюджете не нашлось денег на выплаты военным на время переходного периода.

Не обсуждать публично

Пенсионная реформа стала одной из самых резонансных в последние несколько лет. Она привела к падению рейтинга президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и его правительства, а также к массовым акциям протеста.

Путин изначально пытался дистанцироваться от реформы. Так, он прокомментировал планы по повышению пенсионного возраста спустя пять недель после объявления о реформе. Президент заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы. Как выяснилось спустя почти два месяца после объявления реформы, дистанцироваться от этого вопроса решили и члены правительства. В Госдуме на парламентских слушаниях по пенсионной реформе 21 августа кабинет министров представлял только один человек - министр труда Максим Топилин.

А тему с повышением пенсионного возраста для военных и вовсе стараются не обсуждать публично, сказал Би-би-си источник в финансово-экономическом блоке правительства. Так как если военным пенсионный возраст не повысить, это будет означать "увеличение социального неравенства".

"У силовиков и зарплаты гораздо выше, чем в гражданском секторе, и бизнес-интересы их руководителей имеют статус "священной коровы", а теперь еще и в части пенсионного возраста они тоже окажутся в привилегированном положении", - считает политолог Аббас Галлямов.

"В любой сложной ситуации защищай интересы силовиков в надежде, что они отплатят тебе тем же, это можно назвать неформальным девизом Путина. На щедрые подачки силовому блоку президент не скупится", - полагает эксперт.

"Изначально все понимали сложность принятия решения, связанного с повышением пенсионного возраста для основной массы, поэтому никто не решался обсуждать еще и эту тему [пенсий военных и силовиков], - рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Все будет зависеть от того, как пойдет основная реформа. Если она будет идти с большими трудностями, то в ближайший период времени - года два - мы этого [повышения выслуги лет] не увидим".

По данным Росстата за 2017 год, в России было 1,1 млн военных пенсионеров. Из них по выслуге лет пенсию получают 945,6 тыс. человек, по инвалидности - 31 тыс. человек. Еще 130 тыс. человек получают от минобороны пенсию по потере кормильца.

Пенсионеров МВД почти столько же - 1 млн человек. Из них по выслуге лет пенсию получали 924 тыс. человек

Всего пенсию по закону "О военных пенсиях" получают 2-3 млн человек, писал "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве. В 2017 году, объявляя об индексации пенсий военным пенсионерам,Путин сказал, что это решение коснется 2,6 млн человек.

Размер "военных" пенсий рассчитывается исходя из выслуги лет. За 20 лет службы полагается пенсия в 50% от размера денежного довольствия военного. За каждый год выслуги свыше 20 лет полагается еще 3% от денежного довольствия, не более 85% от нее. Если речь идет о втором варианте, то за 25 лет общего стажа полагается половина денежного довольствия военного, а за каждый год свыше - еще плюс по одному проценту.

Средняя "военная" пенсия в 2017 году должна составить почти 24,5 тыс. рублей, говорил ранее замминистра финансов Леонид Горнин.

В 2014 году средний размер денежного довольствия военнослужащих составлял 62 тыс. рублей, заявляла замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Кроме выслуги лет существует также понятие предельного возраста пребывания на службе, после наступления которого служащий должен уволиться. Для разных званий установлен разный предельный возраст. Например, для маршалов, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковников и адмиралов предельный возраст составляет 65 лет, для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов - 60 лет. В июне 2017 года Путин предложил увеличить предельный возраст.