Навальному отказали в регистрации партии. Пятый раз за пять лет

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Министерство юстиции России отказало сторонникам Алексея Навального в регистрации партии "Россия будущего". Политик безуспешно пытается зарегистрировать свою партию с 2013 года.

Партии "Россия будущего" отказано в регистрации, поскольку она предоставила не все необходимые для этого документы, говорится в ответе минюста, опубликованном на сайте Навального.

Среди документов отсутствовала часть протоколов о выдвижении делегатов на съезд, а вместо нового текста устава был предоставлен список внесенных в него изменений, указали в минюсте. Кроме того, количество копий протоколов собраний региональных отделений не совпадает с числом созданных отделений, говорится в документе.

Навальный и его соратники заявили, что будут продолжать добиваться регистрации партии и обратятся в суд.

"Мы подали в очередной раз [документы], они нам отказали, - сказал Навальный в ответ на вопрос Би-би-си. - Там есть исчерпывающий перечень документов, которые требуется представлять при регистрации партии. Они требуют документы, которые не требуются по этому перечню".

Политик добавил, что пока не видит смысла в проведении нового съезда для подачи новой заявки в минюст, поскольку это дорогостоящее мероприятие.

"Само оформление и проведение съезда выглядит бессмысленно, потому что они все равно откажут, например, потому что я не предоставил справку из поликлиники о своей температуре. Мы будем обжаловать решение в суде", - пояснил он.

"Если нужно вносить изменения в устав, ты несешь решение об изменениях. Это нормальная юридическая практика, - рассказал Би-би-си юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. - Там [в ответе минюста] главное требование - предоставить документы про выдвижение [делегатов от отделений на съезд], но этого документа нет в перечне необходимых".

Что касается сокращения количества отделений с 57 до 55, то, по словам Жданова, "партия - живой организм", и "главное, что отделений больше 43, то есть больше, чем в половине регионов".

"Надуманно все очень. Это реально их фантазия, почему отказать, по какому основанию", - считает юрист.

В понедельник Навальный был доставлен в Тверской суд Москвы, который рассматривает административное дело о повторном нарушении порядка организации митингов. Оппозиционера задержали днем в субботу, он сообщил, что речь идет об акции протеста против его недопуска на президентские выборы, которая прошла еще 28 января.

Как Навальный пытался зарегистрировать партию

Сторонники Навального безуспешно пытаются зарегистрировать партию уже пять лет.

Сначала они пытались зарегистрировать партию "Народный альянс", но минюст дважды отказывал им в этом. Первый раз - сославшись на недочеты в уставе, а второй - из-за того, что некоторые из делегатов не присутствовали на съезде.

В декабре 2013 года минюст зарегистрировал партию под названием "Народный альянс", однако это была не партия Навального, а партия, созданная политтехнологом Андреем Богдановым. Он известен как создатель более десятка политических партий-спойлеров, в том числе КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости), созданной в пику КПРФ.

Вскоре после регистрации "Народного альянса" партия Навального и его сторонников переименовалась в Партию прогресса. В 2014 году она была временно зарегистрирована в минюсте, но спустя год лишена государственной регистрации - в минюсте посчитали, что партия нарушила ряд требований о регистрации региональных отделений.

В начале 2018 года соратники Навального решили снова попробовать зарегистрировать Партию прогресса - но бывший член его штаба Виталий Серуканов неожиданно объявил, что съезд Партии прогресса уже прошел, а сам он вошел в состав ее руководящего органа.

Как объяснял Серуканов, создать "двойника" он решил, потому что Навальный "не занимался своей партией".

В марте партия Серуканова была зарегистрирована минюстом.

Навальный и его сторонники считают, что к "краже" названия партии вновь мог быть причастен политтехнолог Богданов. Сам он говорил Би-би-си, что не имеет отношения к новой Партии прогресса и не знаком с Серукановым.

Партия "Россия будущего", которую пытаются зарегистрировать сторонники Навального, была учреждена на съезде в мае. Словосочетание "прекрасная Россия будущего" Навальный регулярно использует, говоря о преобразованиях, которые собирается провести в случае прихода к власти.

О пятой попытке зарегистрировать свою партию оппозиционный политик, которому было отказано в праве баллотироваться в президенты в марте 2018 года из-за судимости, заявил в апреле. Поначалу она называлась политической партией "Рабочее название".

"Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии "Рабочее название". А там переименуем", - объяснял Навальный.