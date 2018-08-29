Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован - в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля.
Кроме того, Путин предложил ввести понятие предпенсионного возраста - пять лет до выхода на пенсию. Для граждан предпенсионного возраста он поручил разработать специальную программу по повышению квалификации.
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Также президент призвал сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. В целом предложения Путина выглядят так:
- Установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет вместо 63, как предлагалось раньше
- Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей
- Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста
- Ввести на переходный период понятие предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию)
- Установить для работодателей административную или даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста
- Утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации
- Укрепить его социальные гарантии людей предпенсионного возраста
- У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Стаж для досрочного выхода на пенсию предлагается уменьшить на три года - до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.
Первоначально параметры законопроекта, одобренного Думой в первой чтении, были таковы: пенсионный возраст для женщин должен был вырасти с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Второе чтение запланировано на сентябрь
Пенсионная реформа и рейтинг Путина
О планах Путина смягчить пенсионную реформу на прошлой неделе сообщило издание "Проект", ссылаясь на источники в правительстве и администрации президента. Собеседники издания назвали объявление президента "страшной тайной" - по их словам, большинство чиновников точно не знали его точное содержание.
После того, как правительство в середине июня объявило о повышении пенсионного возраста, Путин больше месяца ничего не говорил об этой инициативе. Единственный раз он сделал это во время рабочей поездки в Калининград - тогда президент объявил, что ему не нравятся "все варианты" реформы, но изменения все равно нужны.
В Кремле вопросы о подготовке законопроекта переадресовывали в правительство - но и в Белом доме его комментировали не слишком активно. Главным спикером по теме пенсий стал министр труда Максим Топилин - он несколько раз выступал с докладами перед Госдумой. Топилин же стал единственным министром, который 19 июля пришел на рассмотрение законопроекта в первом чтении.
Объявление о повышении пенсионного возраста и росте НДС, сделанное в день открытия чемпионата мира по футболу, негативно сказалось на рейтингах власти. Так, электоральный рейтинг Владимира Путина, по данным фонда "Общественное мнение", опускался до 45% - это уровень 2013 года. После аннексии Крыма и сочинской Олимпиады этот показатель превышал 60% и ниже этого уровня упал именно после заявлений о подготовке пенсионной реформы.
В начале июля, в разгар ЧМ, митинги против пенсионной реформы прошли в российских регионах. В Москве на акцию, которую 28 июля на проспекте Сахарова провела КПРФ, вышли 12 тысяч человек. Сразу инициативных групп требуеют проведения референдума по вопросу отношения россиян к повышению пенсионного возраста.
Уровень поддержки "Единой России", которая активно поддерживает пенсионную реформу, в начале августа опустился до десятилетнего минимума. Именно голоса единороссов позволили принять законопроект в первом чтении - фракции КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР голосовали против. Рейтинги этих партий за последние два с половиной месяца, наоборот, выросли.