В России появится система слежения за криптовалютами

Правообладатель иллюстрации KeremYucel / Getty Images Image caption Биткоин используется для серых финансовых схем, поэтому власти разных стран пытаются его контролировать

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, в частности с биткоином, выяснила Русская служба Би-би-си. В задачи ведомства входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма.

Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга - аналитический пакет программ, который эксклюзивно для него разрабатывают несколько подрядчиков.

Система позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.

Так, согласно сайту госзакупок, к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках. При "добавлении фигуранта" в программу помимо номеров банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. Карточка "банковский счет" "фигуранта" также дополнится вкладкой "криптовалюты".

Госконтракт получил московский Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI) - разработчик аналитической программы iRule, которую помимо Росфинмониторинга используют в силовые органы, кредитные организация и страховые компании. Контракт предполагает и другие обновления аналитической системы, общая сумма работ - 195,5 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhilin / TASS Image caption В 2014 году аналитическую систему Росфинмониторинга представили президенту Владимиру Путину и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной

Росфинмониторинг и SPI не ответили на вопросы Би-би-си. "Содержание информации систем службы составляет информацию ограниченного доступа, в связи с этим комментарий невозможен", - отметили в Росфинмониторинге.

Ведомство последовательно критикует криптовалюты. В 2014 году Росфинмониторинг заявил, что их использование может быть основанием для признания сделок незаконными.

В текущей версии законопроекта "О цифровых финансовых активах" (прошел первое чтение в Госдуме) сказано, что обмен таких активов может совершаться специальными операторами, в роли которых могут выступать только юридические лица. Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют.

Микроб в капле преступности

Экс-советник президента России, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты РФ Герман Клименко считает оправданным стремление Росфинмониторинга и других российских ведомств контролировать криптовалюты.

"Криптовалюты в силу своей анонимности и невозможности найти "концы" используются для серых схем. В даркнете - для покупки оружия, наркотиков, видео со сценами насилия. Законодатели многих стран с настороженностью относятся к этому явлению: это подтвердил и анализ, который мы проводили по поручению президента", - сказал Клименко Би-би-си.

Интернет-эксперт, главный редактор Satoshi.fm Антон Меркуров полагает, что действия Росфинмониторинга могут привести к обратному эффекту: криптовалюты, которые сегодня предоставляют статистику о транзакциях, станут действительно непроницаемы для контролирующих органов.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA / Getty Images Image caption Стабильность биткоина поддерживается тысячами майнеров. На фото: крупнейшая в России площадка для майнинга в Киришах, Ленобласть

"Если смотреть на весь объем отмываемых средств, доля, которая отмывается через криптовалюты, совсем небольшая, - сказал Меркуров. - Скажем, оборот обменника LocalBitcoins - до миллиарда рублей в неделю. Это, на самом деле, не очень много. Вместо того, чтобы ловить условного полковника Захарченко [полицейский, у которого при обыске нашли около 9 млрд рублей] власти пытаются под микроскопом в капле воды найти какого-то микроба. Это не должно быть приоритетом. И главное, начни туда давить - начнется противодействие, выдумают реальные инструменты для отмывания".

По словам Меркурова, злоумышленники запутывают следы правоохранительных органов, создавая новый кошелек для каждой операции.

Криптоулики

Архитектура криптовалют позволяет находить связи между кошельками через цепочку операций (транзакций). Правоохранительным органам в США и Европе это позволяет находить соучастников преступлений в том случае, если известен электронный кошелек одного из подозреваемых.

Так, в начале 2017 года датской полиции удалось вычислить наркоторговца, который заказывал вещества в "темном интернете" и оплачивал их биткоинами. Об этом рассказало местное издание Berlingske. Из материалов дела (есть в распоряжении Русской службы Би-би-си) следует, что полиция смогла вычислить все транзакции подозреваемого благодаря программе датско-американской компании Chainalysis. Если бы не этот инструмент, вместо восьми лет тюрьмы обвиняемый получил бы небольшой срок за хранение наркотиков.

В Chainalysis Би-би-си не подтвердили и не опровергли использование их инструмента в деле датского наркоторговца. Но отметили, что это далеко не первый случай, когда правоохранительным органам удается деанонимизировать владельца биткоин-кошелька.

В целом Единая информационная система Росфинмониторинга все больше напоминает программу американской компании Palantir (названа в честь всевидящего камня из произведений Толкиена). Ее главные клиенты так же органы власти, спецслужбы, инвестиционные банки и инвестиционные фонды, но на Западе.

В 2015 году издание TechCrunch получило "конфиденциальный документ", проливающий свет на деятельность этой полусекретной компании. Интерфейс Palantir представляет объединять разноформатные данные так, что на поверхность всплывают все нестандартные алгоритмы, позволяющие злоумышленникам оставаться в тени.

Программа Palantir использовалась, в частности, чтобы предъявить Бернарду Мейдоффу обвинение в создании одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Для этого были соотнесены финансовые данные за 40 лет.

Что такое биткоин

Биткоин впервые описан в 2008 году человеком или организацией под именем Сатоси Накамото.

В основе биткоина лежит блокчейн - технология передачи данных в электронной цепочке.

Звенья блокчейна хранятся на разных компьютерах, а их достоверность подтверждается математическим алгоритмом без участия контролирующего органа.

В 2017 году группа разработчиков биткоина создала Bitcoin Cash, считающийся его более быстрым аналогом.

Главный конкурент биткоина - "эфир" (Etherium) - создан российско-канадским программистом Виталиком Бутериным в 2013 году.