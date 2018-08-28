Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру в Москве

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал расследование Алексея Навального о 400-метровой квартире его матери. Объяснения Володина во вторник утром одновременно опубликовали несколько изданий, в том числе "Дождь" и Znak.

По словам Володина, его мать Лидия Барабанова купила квартиру на Мичуринском проспекте в Москве на деньги, полученные от продажи доли в компании "Солнечные продукты". Долю Барабановой передала сестра Володина, которая, как он утверждает, вкладывалась в компанию наравне с братом, сообщает "Дождь".

Володин заявил, что его 82-летняя мать вместе с ним совладельцем компании с 1999 года. По оценке Forbes, "Солнечные продукты" входят в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России.

По словам Володина, они с матерью владели на двоих примерно третью акций холдинга, а в 2007 году он продал эти доли своему партнеру Владиславу Бурову и получил за общий пакет около 200 миллионов долларов. Маме Володина досталось около половины суммы. Из этих денег она и оплатила покупку квартиры.

Кроме того, председатель Госдумы рассказал, что его мать вложила деньги в бизнес в Смоленской области. Там же, по его словам, бизнесом занимается другая его родня, в том числе племянник и сестра. При этом, как он утверждает, предприятия "не приносят дохода".

Он объяснил, что Барабанова в свое время стала номинальным владельцем доли в компании вместо его сестры, хотя та вкладывала деньги в создание бизнеса.

"Но она возглавляла службу управления персоналом в компании. Было бы странно, если бы она была и одним из менеджеров, и совладельцем компании. Это возвышало бы ее над другими менеджерами. Мы решили, что это будет неправильно, и записали ее долю на маму", - сказал политик.

Имущество Володина и его семьи

В середине августа оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 82-летняя Барабанова владеет квартирой на Мичуринском проспекте в Москве. Площадь квартиры - 400 квадратных метров, а стоимость, по оценкам оппозиционера, может составлять около 230 млн рублей.

Мать Володина, бывшая учительница Лидия Барабанова, уже попадала в центр внимания СМИ. Так, оказалось, что в возрасте 72 лет она занялась бизнесом.

Сейчас она владеет несколькими агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях. Принадлежащее ей хозяйство занимало ведущие места по объемам производства и урожайности среди всех агрохолдингов Смоленской области, писала в 2016 году "Медуза". Ей же принадлежит несколько охотничьих хозяйств, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха.

Володин большую часть жизни официально работал на различных государственных должностях - был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства, замруководителя администрации президента, а в 2016 году стал председателем Госдумы. На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом.

Однако Володин всегда декларировал высокий заработок. Так, за 2017 год, согласно декларации, он указал доход в 51,4 млн рублей. Официально его высокие заработки всегда объяснялись тем, что раньше он занимался бизнесом, и в 2016 году продал акции компаний по производству подсолнечного масла, маргарина и майонеза.

Как отмечала "Медуза", в 2016 году чтобы заработать основу своего благосостояния у Володина были девять месяцев и два дня в 1999 году, когда он не являлся госслужащим.