Канал "Россия" к визиту Путина перенес московский парк в Омск

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28 августа президент России прибыл в Омск, чтобы провести совещание по социально-экономическим вопросам с участием министров. Один из пользователей анонимного имиджборда "Двач" обнаружил, что в сюжете об этом визите на канале "Россия" кадры из Омска перебиваются изображениями благоустроенного подмосковного Митино.

При этом надпись в левом нижнем углу по-прежнему указывает, что это сибирский город. На записи вечернего выпуска новостей на "России" фрагменты с ненастоящим Омском можно обнаружить на временных отметках 10:48 и 11:13.

"Я-то тут живу 20 лет и что-то, [блин], не помню, чтобы у нас были такие живописные пейзажи", - написал пользователь форума.

"Омск - это страшная серая панельная застройка. Мне сразу стало интересно, что это, и в итоге мы накопали, что это Митино в городе Москва!" - добавил анонимный автор.

"Был в Омске. Картинка показана на дурака. Знают, что никто ничего и не скажет, вот и делают что хотят", - написал другой пользователь.

Правообладатель иллюстрации Russia TV Image caption Ландшафтный парк "Митино" появился в 1930-х годах на северо-западе московского региона

Би-би-си отправила запрос на канал "Россия" с просьбой разъяснить ошибку, однако там от комментариев отказались.

"Город сильно изменился"

Сюжет был частично посвящен новому облику Омска. "Город за последние годы сильно изменился, появились велодорожки, отреставрирован исторический центр", - сообщил корреспондент Алексей Петров.

На фразе корреспондента "легче стало с жильем, запущена собственная программа по поддержке ипотечного кредитования" на экране появляются кадры из московского района Митино. Дома напротив местного ландшафтного парка, которые показываются в сюжете - одни из самых дорогих в районе.

Сразу после кадров, на которых Путин возложил цветы к памятнику омскому актеру Михаилу Ульянову, съемки Митино с квадрокоптера появляются снова. Этим сюжет и завершается.