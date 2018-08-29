"Я послал туда машину": что говорил погибшим в ЦАР журналистам "человек из ООН"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 31 июля

Би-би-си изучила переписку погибших в ЦАР журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. Как выяснилось, редакция ЦУР три недели до поездки общалась с человеком по имени Мартин, считая его сотрудником миссии ООН в стране. Всю организацию на месте он взял на себя, но с журналистами так и не встретился.

Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 31 июля. Как узнала Би-би-си, основные вопросы с жильем, водителем, переводчиком, контактами с властями и подготовкой командировки в ЦАР Центр управления расследованиями (ЦУР) подробно обсуждал с неким Мартином.

После гибели журналистов Мартин перестал отвечать на звонки и сообщения. В ЦУР его и нанятого им для журналистов водителя считают важнейшими свидетелями в деле об убийстве россиян.

В распоряжении Би-би-си оказались скриншоты переписки между Мартином и продюсером ЦУР в WhatsApp. Редакция знает, кто вел переписку, получила доступ к ней с согласия автора, но не публикует имя журналиста по этическим соображениям.

Подлинность переписки также подтвердили три источника Би-би-си в ЦУР. Главный редактор центра Андрей Коняхин от официальных комментариев воздержался.

Что в переписке?

Ранее агентство ФАН опубликовало фотографии переписки Расторгуева, Джемаля и Радченко с Коняхиным и журналистом Родионом Чепелем в Telegram-чате, где обсуждалась подготовка командировки. Из фрагментов переписки издание делало вывод, что организация поездки была слабой.

Однако в ЦУР считают, что подготовка была достаточной и что переписка с Мартином подтверждает это. Продюсер ЦУР вышел с ним на связь почти за месяц до поездки. Он написал Мартину, что получил его телефон от военного корреспондента ФАН Кирилла Романовского, и попросил проконсультировать его о возможных трудностях при съемках в ЦАР.

На первое сообщение в WhatsApp, отправленное 9 июля, Мартин ответил спустя сутки - вечером 10 июля. Он попросил впредь связываться с ним именно через сообщения в WhatsApp, поскольку качество мобильной связи было недостаточно хорошим для полноценного телефонного разговора. Мартин выразил готовность помочь. "Всегда к вашим услугам", - написал он.

Продюсер ЦУР рассказал Мартину, что в съемочной группе будут три человека - автор фильма, режиссер и оператор. Также он сразу сообщил, что те планируют снимать российских наемников, которые там предположительно работают, и признался, что редакция не просила разрешения на это ни у российского правительства, ни у самих наемников.

Продюсер сказал, что группа едет в ЦАР на две недели, с 29 июля по 15 августа. Далее разговор развивался так:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ЦАР активно работает миротворческий контингент ООН

Пятница 20 июля. 8 дней до прибытия группы в ЦАР

Мартин: Как и просили, я нашел дом, который будет стоить вам 1850 долларов за две недели пребывания. Я также нашел переводчика, который еще и водитель с машиной. Он возьмет с вас 90 долларов за день в Банги и 150 долларов при поездках вне города. Готов радушно вас принять, Мартин.

Продюсер: Спасибо огромное! Мы очень это ценим! Мы подтверждаем поездку и я думаю, ваш дом и водитель - это то, что нам действительно нужно.

Спустя три дня продюсер ЦУР прислал Мартину новые вопросы о предстоящей поездке. Он отправил их все, списком, в одном сообщении вечером 23 июля. До намеченной даты начала командировки на тот момент оставалось около недели, до фактической даты прибытия журналистов - около пяти дней. Мартин ответил на них также одним сообщением на следующий день утром.

Понедельник, 23 июля. 5 дней до прибытия группы в ЦАР

Продюсер: Мартин, у нас еще несколько вопросов к вам. 1) Какая легенда лучше всего подойдет для работы группы под прикрытием? Киношники, туристы или бизнесмены или сотрудники ООН? 2) В какой валюте лучше везти с собой деньги (доллары, евро, центрально-африканские франки)? Лучше везти наличные или в стране есть банкоматы? 3) Как мы сможем поближе подобраться к урановым алмазным шахтам на востоке и в Нделе, на севере? На машине или на самолете? (Нделе - город в 648 км от Банги, занят повстанцами по итогам гражданской войны в ЦАР - Би-би-си). 4) Где останавливаются русские и где они гуляют? 5) Есть ли у вас знакомства среди местных чиновников, которые могли бы рассказать о российском присутствии в ЦАР?

Ответ Мартина пришел утром следующего дня

Мартин: Добрый день! 1) Вы можете быть просто русскими туристами. Местные в хороших отношениях с русскими и не задают вопросов. Если у вас есть российская журналистская аккредитация - это тоже может помочь. 2) Лучше привезти доллары или евро, но имейте в виду, что доллары должны быть не позже 2006 года выпуска, более старые здесь будет труднее обменять(СМИ писали, что в Африке и в других странах пункты обмена валют не принимают долларовые купюры старого образца - Би-би-си). 3) Если вы хотите уехать так далеко от столицы, нужно связываться с повстанцами, чтобы получить их разрешение на поездку. Единственный способ добраться туда - на машине, но это займет около пяти дней. Но вы можете использовать эту возможность, чтобы поснимать повстанцев и получить от них информацию. 4) Русские живут в основном на своих базах. Иногда их можно увидеть в кафешках в городе. 5) Я познакомлю вас с несколькими чиновниками, которые дадут вам информацию. Пожалуйста, проинформируйте меня как минимум за четыре дня до вашего вылета в Банги.

Продюсер ЦУР ответил Мартину только через два дня. Они начали договариваться о встрече с Мартином и журналистами в ЦАР. На тот момент продюсер еще не знал, что авиакомпания перенесет рейс, которым летели Джемаль, Расторгуев и Радченко. Из-за этого они приедут в ЦАР 28 июля - раньше, чем планировали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центральноафриканская республика входит в число самых бедных и опасных стран мира

Четверг, 26 июля. 2 дня до прибытия группы в ЦАР

Продюсер: Мартин, спасибо за информацию! Наша группу прилетит в Банги 29 июля в 7:25 утра рейсом из Марокко. Они были бы рады встретиться с вами в аэропорту. Будет ли возможность отвезти их из аэропорта прямо в дом, который вы нашли? Или скажите нам, где и когда можно с вами встретиться.

Мартин: Добрый день! 29-го я еще буду в Бамбари. Тем не менее переводчик (который еще и водитель) встретит вас в аэропорту. Его зовут Бьенвеню. Он будет ждать вас с табличкой с именем и отвезет вас прямо на вашу виллу. Я напоминаю, что он возьмет с вас 50 000 центральноафриканских франков (93 доллара - Би-би-си) по городу и 80 000 центральноафриканских франков (148 долларов - Би-би-си) за городом. Вы также должны будете оплатить бензин.

Вилла будет стоить вам около миллиона центральноафриканских франков (1850 долларов - Би-би-си) за две недели. Курс - 540 франков за доллар, вы можете поменять деньги в отеле Ledger. В любом случае Бьенвеню поможет. Если вас все еще интересуют золотые/алмазные/урановые шахты в регионе Бамбари - я получил от местных разрешение на поездку, можете приезжать ко мне после того, как приедете в Банги. Водитель знает дорогу. Если захотите поехать туда, просто скажите Бьенвеню, он сообщит мне и я буду вас ждать там. Мартин.

Продюсер сразу поблагодарил Мартина и уточнил у него, сколько времени займет дорога из Банги до Бамбари, отметив, что группу все еще интересуют шахты. В пятницу тот ответил - ехать обычно полтора дня, но многое зависит от погоды. Он дал продюсеру номер телефона Бьенвеню и сказал, что будет в Бамбари до 3 августа.

Именно по дороге в Бамбари Радченко, Джемаль и Расторгуев попали в засаду и были убиты. Водитель Бьенвеню остался жив и, как сообщали чиновники из ЦАР, сейчас в целях его же безопасности содержится в тюрьме как важный свидетель.

Ночь на субботу, 28 июля. Группа прилетает в ЦАР

Продюсер: Мартин, чрезвычайная ситуация. Группа прилетит в Банги завтра утром (перенос рейса - решение авиакомпании). Бьенвеню не отвечает. Можете, пожалуйста, дать адрес дома, где должны были разместиться члены группы? Они прилетают в субботу, 28 июля, в 7:25 утра.

Мартин отвечает уже утром субботы, около 9 утра по местному времени

Мартин: Группа еще в аэропорту? Как нам их найти?

Продюсер: Привет! Они сейчас в Банги. Я думаю, лучше поговорить с ними.

Мартин: Где они точно? Я пришлю машину.

Продюсер: Они напишут вам в WhatsApp. Они сейчас в отеле "Националь". Они напишут. Или, пожалуйста, напишите вы им.

Мартин: Я послал туда машину.

Это последнее сообщение от Мартина, он отправил его в 11:49 по московскому времени или 9:49 по центральноафриканскому. Следующие четыре сообщения от продюсера ЦУР он прочитал, но не ответил на них. Продюсер интересовался, безопасно ли оставаться в "Национале", и говорил, что журналисты не могут связаться с Мартином в WhatsApp. Судя по данным мессенджера, Мартин прочитал сообщения.

Сообщения продюсера ЦУР, отправленные Мартину 31 июля, отмечены в WhatsApp как непрочитанные им.

Вторник, 31 июля. Связь с группой пропала

Продюсер:

9:19: Привет, Мартин. Наша группа вчера была на пути в Бамбари, но они все еще офлайн. Они связались с вами?

17:36: Мартин, привет.

17:38: Вы онлайн? AFP cообщает: Трое русских убиты в ЦАР. Российское информационное агентство пишет, что у них были пресс-карты.

20:13: Ребята попали в засаду по дороге в Бамбари. Все трое убиты.

Откуда взялся Мартин и почему ему верили?

Мартина журналистам ЦУР посоветовал общавшийся с редакцией ЦУР журналист "Федерального агентства новостей" Кирилл Романовский. Он назвал его специалистом по центральной Африке и сотрудником миссии ООН в ЦАР.

С Романовским были знакомы два из трех участников поездки - Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Именно последний рассказал Романовскому о планирующейся поездке.

ФАН неоднократно связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называли владельцем "фабрики троллей" и спонсором той самой "частной военной компании Вагнера", расследование о которой и собирались делать в ЦАР погибшие журналисты.

В ЦУР об этом знали, но, как сообщили Би-би-си два источника в редакции, Романовскому доверяли, а, следовательно, доверились и Мартину.

Ни Расторгуев, ни Радченко не высказали опасений из-за того, что просят помощи у человека, возможно, связанного с Пригожиным, хотя в ЦАР они ехали расследовать деятельность именно этого бизнесмена в республике.

Неизвестно, существовал ли Мартин на самом деле. Романовский в разговоре с изданием "Медуза" подтвердил, что давал ЦУР контакт Мартина, но даже не смог вспомнить его фамилию.

В свою очередь представители миссии ООН в ЦАР еще 1 августа заявили что у них "нет консультанта, которого бы звали Мартин". Его телефон отключен. На запрос Би-би-си миссия ООН в ЦАР не ответила.

Сотрудники ЦУР никогда не говорили с Мартином по телефону, они не знают ни его фамилию, ни как он выглядит.

Продюсер ЦУР при подготовке поездки задавал Мартину обычные в такой ситуации вопросы, на которые получал развернутые ответы и предполагал, что рабочий процесс налажен. При этом редакция не стала заниматься верификацией личности предполагаемого фиксера и проверять, действительно ли он работает в ООН.