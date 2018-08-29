Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Видео с избиением осужденных ярославской колонии номер 1 было опубликовано 23 августа

Два сотрудника ФСИН задержаны по новому делу об избиении заключенных в ярославской колонии номер 1, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как указывается в сообщении, следствие просит заключить под стражу сотрудников исправительной колонии номер 8 Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко.

По данным СКР, 29 ноября 2016 года в ИК-1 проводились плановые режимные мероприятия, в которых участвовали и сотрудники ИК-8.

"Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками", - говорится в сообщении.

23 августа издание "Новая газета" опубликовало видео с избиением осужденных ярославской колонии номер 1, уже оказавшейся к тому моменту в центре скандала после материала о пытках осужденного Евгения Макарова.

В материале "Новой газеты" говорилось, что события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее - с избиением осужденного Макарова - распространил фонд "Общественный вердикт".

"Новые видео пыток из Ярославской колонии номер 1. Снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр", - отмечалось в сообщении фонда.

Намоченная простынь

На видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляют их.

Ролик заканчивается на том, как несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, а один из работников берет с собой намоченную простынь.

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Первое видео с пытками заключенного Евгения Макарова было опубликовано в июле и вызвало большой общественный резонанс. Запись была сделана в июне прошлого года.

После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. От должностей отстранили 17 сотрудников колонии.

В общей сложности по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Всем уже предъявлены обвинения.

После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, сложившаяся в исправительных учреждениях обстановка "требует немедленного вмешательства".