Битва за гребешки: французские и британские рыбаки столкнулись в море

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гребешков любят по обе стороны Ла-Манша

Французских рыболовов обвиняют в нападении на английских коллег с помощью камней и дымовых шашек. В ночь на вторник у берегов Нормандии произошла стычка, в которой с французской стороны участвовали 35 рыбацких лодок. Рыбаки двух стран подрались за право ловить гребешки.

Морское столкновение произошло в 22 километрах от берегов Нормандии, у Залива Сены.

Эта акватория богата морскими гребешками. У британских рыбаков есть юридическое право их ловить, но присутствие британцев не нравится французским рыбакам, которые считают, что их коллеги добывают слишком много моллюска.

Теперь британские рыбаки надеются получить защиту от правительства, а французские боятся потерять один из своих "важнейших ресурсов".

Что произошло?

В ночь на вторник 35 французских рыболовных суден собрались в заливе и двинулись в сторону района, где британцы добывали моллюсков, чтобы выразить протест против "разграбления" ими гребешков.

"Французы хотели помешать работе британцев, и произошло столкновение", - говорит глава нормандского рыболовного ведомства Димитрий Рогофф. "Видимо, кто-то кидал камни, но раненых нет", - добавил он.

Численное преимущество было на стороне французов - против их 35 лодок у британцев было всего пять. В итоге им пришлось отступить обратно в Англию через канал.

В стычке было повреждено несколько лодок, два британских судна - Golden Promise и Joanna C - вернулись в порт Бриксхем с разбитыми стеклами.

Правообладатель иллюстрации EVN/France Télévision Image caption У британских рыбаков есть юридическое право рыбачить у берегов Нормандии, но присутствие британцев не нравится французским рыбакам

Британские рыбаки рассказывали, что французы их окружили и начали бросать по их лодкам камни и обрывки железных цепей.

На видео, опубликованном французскими СМИ, видно, как шотландское судно "Ханиборн-3" сталкивается с другой лодкой.

Почему столкновение произошло сейчас?

Трения между рыбаками начались около 15 лет назад, однако на протяжении пяти последних лет действовал договор: крупные британские судна не заходили в район, в обмен на это мелким лодкам не мешали там работать.

Однако у британцев было преимущество: французские законы позволяют добывать гребешков только с первого октября по 15 мая, а британцы могут ловить их в течение всего года.

Из-за этого недовольные французы в этом году отказались от договора.

"Для британцев это как бесплатный бар - они могут ловить сколько угодно, где захотят и когда захотят", - жалуется Димитри Рогофф.

"Мы не хотим, чтобы они вообще прекратили добычу, но они могут хотя бы дождаться первого октября, чтобы мы ее разделили".

"Гребешки - один из основных продуктов Нормандии, важнейший ресурс и очень чувствительная тема", - говорит он.

Как отреагировали британцы?

Глава Шотландской ассоциации производителей белой рыбы Майк Парк считает произошедшее "чистым пиратством".

"У него [шотландского судна] было полное право там находиться. Британские судна имеют право заходить в эту французскую зону. Это не противозаконно", - сказал Парк в беседе с Би-би-си.

"Судно Peterhead делало свою работу. Французы, скорее всего, просто напали на него", - добавил он.

Британская рыболовная федерация призвала обе стороны к спокойствию.

"Мы обратились к британскому правительству и потребовали защиты наших лодок, которые рыбачат законно", - заявил глава федерации Барри Деас.

"Вопросы, из-за которых происходят столкновения, нужно решать за столом переговоров, а не на море, где кто-нибудь может пострадать".